محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء كوبري “معلة" ويؤكد على تكثيف الأعمال

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الأعمال الجارية في إنشاء كوبري "معلة" بمدينة طلخا، وذلك بالتنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للري، وأوضح أن الكوبري يقع على "ترعة الساحل" لتوفير وسيلة آمنة لعبور المواطنين والسيارات بين الجانبين، مؤكدًا أن سلامة وأرواح وراحة المواطنين هي الأولوية ومهمتنا الأولى.

وشدد محافظ الدقهلية على المقاول المنفذ بضرورة تكثيف الأعمال والإسراع في إنجازها والانتهاء من إنشاء الكوبري وفق المواصفات الفنية المطلوبة، وكلف المحافظ الأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، بمتابعة تنفيذ الأعمال ميدانيًا وتذليل العقبات التي قد تواجه المقاول وإزالة أي معوقات وتقديم الدعم اللازم لضمان سرعة الانتهاء من الكوبري وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

وأشار المحافظ ، إلى أن الكوبري الجديد يحقق سهولة انتقال المواطنين والسيارات ويوفر لهم معبرًا آمنًا بين الجانبين، كما يساهم في انسياب الحركة المرورية، مؤكدًا على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان في الكوبري الجديد لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين وطلاب المدارس خلال عبورهم.