ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة لمدة عام

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
عبدالوكيل أبو القاسم

أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1/2/2026، للإناث علي الإطلاق من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025، وللذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون علي حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025 .


كما يتضمن القرار الشباب ممن سبق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة على أن يتقدموا للتسجيل بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم في مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من الشهر الجاري.


وتعد الخدمة العامة إحدى آليات دعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص للشباب للتدريب والتأهيل والتمكين وتعد شكلا من أشكال التطوع في العمل العام والتنموي.


وتشمل مجالات التكليف لهذه الدفعة العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية وتتضمن عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية، مثل مؤسسات الرعاية والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة، بالإضافة إلى الهيئة العامة لتعليم الكبار ووحدة الجمعيات الأهلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .


والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنيابة العامة ووزارة الثقافة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث ومجالات أخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة، وقد بلغ إجمالي عدد مكلفي الخدمة العامة 137.666 مكلفا ومكلفة خلال العام المالي 2024-2025.

التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي الجامعات الجنسية المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد