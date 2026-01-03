حط بنزين وجرى.. القبض على سائق توكتوك بعد هروبه من محطة وقود

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بمغافلة عامل بإحدى محطات الوقود والهرب بالمركبة دون سداد قيمة الوقود بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة المنصورة من (عامل بمحطة وقود) بتضرره من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالهرب عقب تزويد المركبة بالوقود دون سداد قيمته المالية .

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات"، وقائدها (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أجا)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.