هنلعب بتواضع.. أول تعليق من الركراكي بشأن مواجهة تنزانيا في أمم إفريقيا
القبض على شخص طمس لوحات سيارته بأكتوبر
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية ..صور

محمد عبد الفتاح

قام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، بجولة تفقدية بكلية التربية، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026. 

ويأتي ذلك في إطار حرصه المستمر على المتابعة الميدانية والوقوف على انتظام العملية التعليمية.

كما رافق رئيس الجامعة خلال جولته الدكتور خيري أحمد حسين، عميد كلية التربية، والدكتورة منال خضري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث شملت الجولة تفقد عدد من لجان الامتحانات،للاطمئنان على توافر سبل الراحة للطلاب، وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة الامتحانات ميدانيًا بكافة الكليات، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لضمان الشفافية والانضباط داخل اللجان.

وتحرص جامعة أسوان على توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتسهم في تحقيق العدالة التعليمية، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة داخل اللجان.
كما شملت الجولة تفقد أعمال الصيانة والتطوير الجارية بعدد من مرافق الكلية، حيث شدد رئيس الجامعة على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يخدم العملية التعليمية ويواكب خطط التطوير الشاملة بالجامعة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور خيري أحمد حسين، عميد كلية التربية، عن تقديره لحرص رئيس الجامعة على المتابعة المستمرة، مؤكدًا  انتظام الامتحانات دون معوقات، وتعمل الكلية وفق خطة منظمة تضمن حسن سير الامتحانات، مع الالتزام الكامل بالتعليمات، وتوفير الدعم اللازم للطلاب، بما يعكس استقرار العملية التعليمية داخل الكلية.

من الجدير بالذكر أنه تُعد كلية التربية بجامعة أسوان إحدى الكليات العريقة التي تضطلع بدور محوري في إعداد وتأهيل المعلم تربويًا وأكاديميًا، وتسهم في دعم منظومة التعليم بمحافظات جنوب الصعيد. وتضم الكلية عددًا من الأقسام العلمية والتربوية المتخصصة، وتسعى إلى تطوير برامجها التعليمية والبحثية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل ورؤية مصر 2030، مع التركيز على الجودة والتميز في الأداء الأكاديمي وخدمة المجتمع.

بالصور

فيديو

