5 أمرض يسببها الهاتف المحمول للعين .. تحذير للكبار والصغار

أصبحت الهواتف الذكية عنصرًا أساسيًا في تفاصيل الحياة اليومية، سواء في العمل أو التواصل أو الترفيه أو حتى متابعة الحالة الصحية، إلا أن هذا الارتباط المتزايد بالشاشات دفع أطباء العيون إلى دق ناقوس الخطر، بعد رصد ارتفاع ملحوظ في شكاوى العين المرتبطة بالاستخدام المفرط للهواتف المحمولة بين مختلف الفئات العمرية.

ورغم أن الهواتف الذكية لا تُسبب أضرارًا دائمة لا يمكن علاجها، فإن الإفراط في استخدامها أو الاعتماد عليها بطرق خاطئة قد يؤدي إلى مشكلات صحية تؤثر على راحة العين، وجودة الإبصار، والنوم، ومستوى التركيز والإنتاجية اليومية حسب ما جاء في موقع only my health.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ديجفيجاي سينج، أخصائي طب وجراحة العيون وزميل الكلية الأمريكية لأطباء العيون، أن أمراض العيون المرتبطة بنمط الحياة الرقمية أصبحت أكثر انتشارًا وبصورة مقلقة، خاصة مع زيادة ساعات التحديق في شاشات الهواتف.

أمراض يسببها الهاتف المحمول

أبرز مشكلات وأمراض العيون الناتجة عن استخدام الهواتف الذكية:

1. إجهاد العين الرقمي (متلازمة رؤية الكمبيوتر):

يُعد من أكثر المشكلات شيوعًا، حيث يتسبب التركيز المستمر على شاشة صغيرة لفترات طويلة في إجهاد عضلات العين، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والصداع وعدم وضوح الرؤية.

2. جفاف العين:

أشار الدكتور سينج إلى أن جفاف العين أصبح من أكثر أمراض العيون انتشارًا، لا سيما بين الشباب، نتيجة انخفاض معدل الرمش أثناء استخدام الهاتف، ما يؤدي إلى تبخر الدموع وظهور أعراض مثل الاحمرار، والحرقان، والتهيج، والشعور بوجود جسم غريب داخل العين.

3. اضطرابات النوم وعدم الراحة البصرية بسبب الضوء الأزرق:

يساهم الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف في إجهاد العين واضطراب الساعة البيولوجية، إذ يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، خاصة عند استخدام الهاتف قبل النوم، ما يؤدي إلى الأرق وضعف جودة النوم.

4. قصر النظر التدريجي لدى الأطفال والمراهقين:

يرتبط الاستخدام المفرط للهواتف الذكية بزيادة معدلات قصر النظر بين الأطفال والمراهقين، نتيجة التركيز الدائم على المسافات القريبة، وهو ما قد يرفع من مخاطر مضاعفات قصر النظر الشديد مستقبلًا إذا لم يتم التدخل مبكرًا.

5. تهيج العين وزيادة الحساسية للضوء:

لا يقتصر تأثير الضوء الأزرق على النوم فقط، بل قد يؤدي أيضًا إلى تهيج العين، وزيادة الحساسية للضوء، وكثرة الدموع، خاصة عند استخدام الهاتف في الإضاءة الخافتة أو عند ضبط الشاشة على أقصى سطوع.

ويؤكد الخبراء أن الاعتدال في استخدام الهواتف الذكية، وأخذ فترات راحة منتظمة، وضبط سطوع الشاشة، والالتزام بعادات بصرية صحية، عوامل أساسية للحفاظ على صحة العين في العصر الرقمي.