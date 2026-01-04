قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحبك من قلبي .. يسرا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ65 | صور
غزة تحت القصف .. شهيدان وغارات عنيفة للاحتلال على خانيونس ورفح
محمد إبراهيم: إمام عاشور مكانه في أوروبا .. ويكشف أسرار أداء مصطفى محمد | فيديو
مادورو يصل مقر مكافحة المخدرات بنيويورك.. ووزير ترامب: الرئيس سيُحدّد شروط إدارة فنزويلا
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي.. دعم مباشر للمطلقات والنساء المعيلات |تفاصيل
ناقد رياضي : رؤية برشلونة سبقت الجميع في موهبة حمزة عبدالكريم | فيديو
ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم كان ضمن اختيارات حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية | فيديو
محمود الليثي يكشف أسرار نجاحه.. ويغني «كتاب حياتي ياعين» للراحل حسن الأسمر | فيديو
بسبب أزمة القيد والنقص العددي بالجبهة اليمنى.. الزمالك يدرس قطع إعارة أحمد محمود
بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين
هجوم بمسيرات على موسكو .. اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 أمرض يسببها الهاتف المحمول للعين .. تحذير للكبار والصغار

العين
العين
حياة عبد العزيز

أصبحت الهواتف الذكية عنصرًا أساسيًا في تفاصيل الحياة اليومية، سواء في العمل أو التواصل أو الترفيه أو حتى متابعة الحالة الصحية، إلا أن هذا الارتباط المتزايد بالشاشات دفع أطباء العيون إلى دق ناقوس الخطر، بعد رصد ارتفاع ملحوظ في شكاوى العين المرتبطة بالاستخدام المفرط للهواتف المحمولة بين مختلف الفئات العمرية.

ورغم أن الهواتف الذكية لا تُسبب أضرارًا دائمة لا يمكن علاجها، فإن الإفراط في استخدامها أو الاعتماد عليها بطرق خاطئة قد يؤدي إلى مشكلات صحية تؤثر على راحة العين، وجودة الإبصار، والنوم، ومستوى التركيز والإنتاجية اليومية حسب ما جاء في موقع only my health.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ديجفيجاي سينج، أخصائي طب وجراحة العيون وزميل الكلية الأمريكية لأطباء العيون، أن أمراض العيون المرتبطة بنمط الحياة الرقمية أصبحت أكثر انتشارًا وبصورة مقلقة، خاصة مع زيادة ساعات التحديق في شاشات الهواتف.

أمراض يسببها الهاتف المحمول 

أبرز مشكلات وأمراض العيون الناتجة عن استخدام الهواتف الذكية:

1. إجهاد العين الرقمي (متلازمة رؤية الكمبيوتر):

يُعد من أكثر المشكلات شيوعًا، حيث يتسبب التركيز المستمر على شاشة صغيرة لفترات طويلة في إجهاد عضلات العين، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب والصداع وعدم وضوح الرؤية.

2. جفاف العين:

أشار الدكتور سينج إلى أن جفاف العين أصبح من أكثر أمراض العيون انتشارًا، لا سيما بين الشباب، نتيجة انخفاض معدل الرمش أثناء استخدام الهاتف، ما يؤدي إلى تبخر الدموع وظهور أعراض مثل الاحمرار، والحرقان، والتهيج، والشعور بوجود جسم غريب داخل العين.

3. اضطرابات النوم وعدم الراحة البصرية بسبب الضوء الأزرق:

يساهم الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف في إجهاد العين واضطراب الساعة البيولوجية، إذ يقلل من إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، خاصة عند استخدام الهاتف قبل النوم، ما يؤدي إلى الأرق وضعف جودة النوم.

4. قصر النظر التدريجي لدى الأطفال والمراهقين:

يرتبط الاستخدام المفرط للهواتف الذكية بزيادة معدلات قصر النظر بين الأطفال والمراهقين، نتيجة التركيز الدائم على المسافات القريبة، وهو ما قد يرفع من مخاطر مضاعفات قصر النظر الشديد مستقبلًا إذا لم يتم التدخل مبكرًا.

5. تهيج العين وزيادة الحساسية للضوء:

   لا يقتصر تأثير الضوء الأزرق على النوم فقط، بل قد يؤدي أيضًا إلى تهيج العين، وزيادة الحساسية للضوء، وكثرة الدموع، خاصة عند استخدام الهاتف في الإضاءة الخافتة أو عند ضبط الشاشة على أقصى سطوع.

ويؤكد الخبراء أن الاعتدال في استخدام الهواتف الذكية، وأخذ فترات راحة منتظمة، وضبط سطوع الشاشة، والالتزام بعادات بصرية صحية، عوامل أساسية للحفاظ على صحة العين في العصر الرقمي.

العين صحة العين امراض العين اضرار الهاتف المحمول تأثير الهاتف للعين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

أرشيفية

ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي.. ما هي قوة «دلتا» الأمريكية؟

المجنى عليه

ضبط المتهم بقـ.تل طالب فى مشاجرة ببنها

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

وفد صيني آخر ظهورلمادورو

آخر من قابله الرئيس الفنزويلي قبل نجاح القوات الأمريكية في اختطافه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دريد لحام

دريد لحام يعيد إحياء أرشيفه الفني بتقنيات الذكاء الاصطناعي

حجازي متقال مع سيرا إبراهيم

حجازي متقال: الشهرة جميلة لكنها أحيانًا تكون عبئًا

كمال الشناوي

وفاة شقيقة كمال الشناوي

بالصور

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد