4 خطوات بسيطة للتغلب على الأرق.. جربها كل يوم

حياة عبد العزيز

يُعد النوم أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية، إلا أن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة وحول العالم يعانون من صعوبات في النوم أو الاستمرار فيه.

وتؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن اضطرابات النوم قد تترك آثارًا سلبية خطيرة على الصحة العامة، سواء على المستوى البدني أو النفسي.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة ميرور عن إيما ماك آدم، معالجة الزواج والأسرة، طرحها أربع استراتيجيات عملية تساعد على محاربة الأرق وتحسين جودة النوم، مشيرة إلى أن التركيز فقط على ما يُعرف بـ نظافة النوم قبل موعد النوم قد لا يكون كافيًا.

وأوضحت إيما أن محاولة إصلاح النوم في وقت متأخر تشبه، على حد وصفها، الانتظار حتى التقاعد للتخطيط له، مؤكدة أن الاستعداد للنوم الجيد يبدأ من وقت مبكر خلال اليوم.

 نصائح فعالة لنوم أفضل:

1. الاستيقاظ في نفس التوقيت يوميًا

ترى إيما أن الانتظام في موعد الاستيقاظ، حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع، أكثر فاعلية من الالتزام بموعد نوم ثابت، لأنه يساعد الجسم على ضبط ساعته البيولوجية بشكل أدق.

2. استخدام الضوء لتنظيم الساعة البيولوجية

يساهم التعرض للضوء الطبيعي صباحًا في تحفيز إفراز هرمون الكورتيزول المسؤول عن النشاط والانتباه، بينما يساعد الظلام في المساء على زيادة إنتاج الميلاتونين الذي يعزز الشعور بالنعاس.

3. النشاط البدني عنصر أساسي للنوم الجيد

أكدت إيما أن الحركة خلال اليوم، سواء عبر المشي أو الأعمال المنزلية أو حتى الرقص، تُعد ضرورية لإعداد الجسم للراحة. وحذرت في الوقت نفسه من ممارسة التمارين الشاقة قبل النوم مباشرة، لما قد تسببه من تنشيط مفرط للجسم.

4. تخصيص وقت للقلق خلال النهار

أشارت إلى أن تدفق الأفكار المقلقة قبل النوم أمر شائع، لكنها نصحت بتخصيص وقت محدد خلال اليوم للتفكير في الضغوط والمخاوف، مما يساعد على تهدئة العقل عند حلول وقت النوم.

ويؤكد الخبراء أن اتباع هذه الخطوات بشكل منتظم قد يُحدث فرقًا ملحوظًا في جودة النوم، ويُسهم في تحسين الصحة العامة والقدرة على التركيز خلال اليوم.

