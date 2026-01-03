إطلاق الدورة الثانية من البرنامج التدريبي «فرصتي» بتجارية الإسكندرية

أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، إطلاق الدورة الثانية من البرنامج التدريبي «فرصتي» خلال شهر يناير 2026، ضمن جهود الغرفة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، وتأهيلهم بالمهارات العملية المطلوبة للاندماج الفعّال في سوق العمل.

وبحسب بيان الغرفة التجارية بالإسكندرية، يأتي البرنامج ضمن خطة الغرفة لتعزيز الجاهزية المهنية للشباب، من خلال تدريب عملي متكامل مجاني بنسبة 100%، تم إعداده وتنظيمه بواسطة لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية برئاسة الدكتورة ريهام عادل، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمدربين المتخصصين في مجال تنمية مهارات الموارد البشرية.

يستهدف البرنامج الشباب والشابات من سن 21 حتى 35 عامًا، ممن يسعون إلى بناء مسار مهني واضح، أو تطوير مهاراتهم الوظيفية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.

يتضمن برنامج «فرصتي» مجموعة شاملة من المحاور التدريبية، أبرزها مهارات الكمبيوتر الأساسية، والمهارات الشخصية (Soft Skills) مثل التواصل الفعّال، الثقة بالنفس، العرض والتقديم، التفاوض، إدارة الوقت، الموازنة بين الحياة العملية والشخصية، والتعرف على الشغف المهني.

كما يشمل البرنامج إعداد السيرة الذاتية، طرق البحث والتقدم للوظائف، اجتياز مقابلات العمل بنجاح، مهارات التفكير وبناء الوعي الذهني، المفاهيم الأساسية لإدارة الموارد البشرية، وأخلاقيات وسلوكيات العمل والتعامل الاحترافي داخل بيئة العمل.

يُعقد البرنامج على مدار 6 أسابيع بإجمالي 36 ساعة تدريبية، ويبدأ يوم الاثنين 12 يناير 2026، وتُقام التدريبات أيام السبت والاثنين والأربعاء، بواقع 3 مرات أسبوعيًا، من الساعة 4:00 مساءً حتى 7:00 مساءً، وذلك بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بمحطة الرمل.

وأوضحت الغرفة أن الأماكن محدودة، ويتم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني المخصص، ويحصل المتدربون على شهادة اجتياز البرنامج بشرط ألا تقل نسبة الحضور عن 80%، مؤكدة أن «فرصتي» ليس مجرد تدريب، بل خطوة حقيقية نحو مستقبل مهني أفضل للشباب.