فونسيكا يشيد بتأقلم إندريك قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

أشاد البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق أولمبيك ليون، بالمستوى الذي يقدمه البرازيلي إندريك، مهاجم الفريق الجديد، مؤكدًا أنه يتأقلم بشكل سريع مع أجواء الفريق منذ انضمامه.

ويستعد أولمبيك ليون لخوض مواجهة قوية أمام موناكو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

تصريحات فونسيكا

وقال فونسيكا، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن إندريك أظهر انطباعًا إيجابيًا منذ الأيام الأولى، موضحًا: أعتقد أن إندريك جيد جدًا، لقد بدأ التدرب معنا هذا الأسبوع ويتألق بشكل جيد.

خدمات اللاعب

وأضاف مدرب ليون أن الفريق في حاجة إلى خدمات اللاعب، مشيرًا إلى اختلافه الفني وقدرته على إضافة حلول جديدة داخل الملعب، حيث قال: نحتاج إلى إندريك لأنه لاعب مختلف، والمجموعة بالكامل رحبت به.

وتابع فونسيكا: تحدثت معه أيضًا، وهو سعيد جدًا بوجوده معنا، ونحن كذلك سعداء بوجود لاعب بجودته داخل الفريق.

انضمام إندريك لفريق ليون

وكان إندريك قد انضم إلى صفوف أولمبيك ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير، قادمًا من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في خطوة تهدف لمنحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرات في الدوري الفرنسي.