30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
موعد صرف مرتبات 3 شهور بعام 2026
طارق مصطفى حتى الآن بعيد عن تدريب الزمالك وإدارة الكرة تبحث عن اسم آخر.. تفاصيل
ترامب: كان لدي محادثات سابقة مع مادورو وقلت له يجب أن تستلم وأتمنى لو فعل ذلك
إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص بالقدس.. وقوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في رام الله والبيرة
ترامب: مادورو حاول المقاومة أثناء اعتقاله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فونسيكا يشيد بتأقلم إندريك قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي

إندريك
إندريك
إسلام مقلد

أشاد البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق أولمبيك ليون، بالمستوى الذي يقدمه البرازيلي إندريك، مهاجم الفريق الجديد، مؤكدًا أنه يتأقلم بشكل سريع مع أجواء الفريق منذ انضمامه.

ويستعد أولمبيك ليون لخوض مواجهة قوية أمام موناكو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

تصريحات فونسيكا 

وقال فونسيكا، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، إن إندريك أظهر انطباعًا إيجابيًا منذ الأيام الأولى، موضحًا: أعتقد أن إندريك جيد جدًا، لقد بدأ التدرب معنا هذا الأسبوع ويتألق بشكل جيد.

خدمات اللاعب

وأضاف مدرب ليون أن الفريق في حاجة إلى خدمات اللاعب، مشيرًا إلى اختلافه الفني وقدرته على إضافة حلول جديدة داخل الملعب، حيث قال: نحتاج إلى إندريك لأنه لاعب مختلف، والمجموعة بالكامل رحبت به.

وتابع فونسيكا: تحدثت معه أيضًا، وهو سعيد جدًا بوجوده معنا، ونحن كذلك سعداء بوجود لاعب بجودته داخل الفريق.

انضمام إندريك لفريق ليون

وكان إندريك قد انضم إلى صفوف أولمبيك ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير، قادمًا من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في خطوة تهدف لمنحه فرصة المشاركة بانتظام واكتساب المزيد من الخبرات في الدوري الفرنسي.

