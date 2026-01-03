من الشيخ الذي يسلطن علي جمعة؟ تعرف عليه

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال مذيعة برنامج دولة التلاوة: من هو الشيخ كان يسلطن الدكتور علي جمعة؟

وقال الدكتور علي جمعة، في إجابته على السؤال: الشيخ محمد صديق المنشاوي، كان مؤدبا مع القرآن ومتقنا مع الأحكام ولا يضحي بالحكم من أجل النغم فكان قمة في هذا المجال.

وتابع: ويأتي من بعده كان الشيخ محمود خليل الحصري، المدرسة الذي تعلمنا وتربينا في مدرسته.

وأشار إلى أن القرآن تلقي من المشايخ وانطباع صورة من قلب إلى قلب، وهو الذي جعل القرآن بهذا البهاء والجمال والبهاء.