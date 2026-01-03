غدا.. الحكومة تبدأ خطوات جذب استثمارات بـ2.271 مليار دولار

تخطط وزارة المالية صباح غدًا الأحد الموافق 4-1-2026؛ لجذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ 108 مليار جنيه بما يعادل 2,271 مليار دولار.

وأكد تقرير صادر عن إدارة الدين بوزارة المالية تلقى "صدي البلد" نسخة منه؛ أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري للترويج لتلك الاستثمارات من أدوات الدين الحكومية والتي تضمنت أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما بالإضافة إلي استحقاقي 3 و5 سنوات ذات العائد الثابت .

وقال التقرير إن الحكومة تستهدف طرح أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه بما يساوي 1.9 مليار دولار كان من المفترض طرحها يوم الخميس الماضي.

وحسب مستهدفات الحكومة من الاستثمارات المالية غير المباشرة بهدف تدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة للوفاء بالتعهدات الحكومية.

وأوضح التقرير أنه من المخطط بيع أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه و أجل 364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه.

وفي سياق متصل من المستهدف طرح استحقاقي خزانة 3 و 5 سنوات ذات العائد الثابت بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه موزعة بين سند خزانة 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه و سند خزانة 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

كانت وزارة المالية قد أرجئت عمليات طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما إلي غدَا الأحد بعد أن كان من المستهدف طرحها الخميس الماضي.

وأرجع التقرير عن تأخير عمليات طرح أذون الخزانة من أجلي 182 و 364 يومًا نظرًأ لتعطل العمل في البنوك المصرية بقرار من البنك المركزي نظرًا لبدء السنة المالية في الجهاز المصرفي في أول يناير من كل عام.