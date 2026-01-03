قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
28 شكوى في اليوم الأول لجولة الإعادة.. والهيئة تؤكد انتظام العملية الانتخابية
عمرو أديب عن اعتقال رئيس فنزويلا: اضرب المربوط يخاف السايب
أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة
مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا
لا يعرف الهزيمة | منتخب السنغال يخطف الأنظار فى كأس أمم أفريقيا .. تقرير
أحمد موسى: العلاج كان أزمة كبيرة في الصعيد.. والتأمين الصحي الشامل حل مشاكل الناس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

غدا.. الحكومة تبدأ خطوات جذب استثمارات بـ2.271 مليار دولار

استثمارات
استثمارات
محمد يحيي

تخطط وزارة المالية صباح غدًا الأحد الموافق 4-1-2026؛ لجذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة تقدر بـ 108 مليار جنيه بما يعادل 2,271 مليار دولار.

وأكد تقرير صادر عن إدارة الدين بوزارة المالية  تلقى "صدي البلد" نسخة منه؛  أنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري للترويج لتلك الاستثمارات من أدوات الدين الحكومية والتي تضمنت أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما بالإضافة إلي استحقاقي 3 و5 سنوات ذات العائد الثابت .

وقال التقرير إن الحكومة تستهدف طرح أجلي 182 و 364 يوما بقيمة تبلغ 90  مليار جنيه بما يساوي 1.9 مليار دولار كان من المفترض طرحها يوم الخميس الماضي.

وحسب مستهدفات الحكومة من الاستثمارات المالية غير المباشرة بهدف تدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة للوفاء بالتعهدات الحكومية.

وأوضح التقرير أنه من المخطط بيع أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه و أجل 364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه.

وفي سياق متصل من المستهدف طرح استحقاقي خزانة 3 و 5 سنوات ذات العائد الثابت بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه موزعة بين سند خزانة 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه و سند خزانة 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.

كانت وزارة المالية قد أرجئت عمليات طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما إلي غدَا الأحد بعد أن كان من المستهدف طرحها الخميس الماضي.

وأرجع التقرير عن تأخير عمليات طرح أذون الخزانة من أجلي 182 و 364 يومًا نظرًأ لتعطل العمل في البنوك المصرية بقرار من البنك المركزي نظرًا لبدء السنة المالية في الجهاز المصرفي في أول يناير من كل عام.

