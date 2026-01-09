بالأسود.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في أحدث ظهور | شاهد

شاركت الفنانة ريهام حجاج احدث جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.



وظهرت ريهام في الصور وهي ترتدي فستان اسود مكشوف من الظهر وارتدت نظارة شمسية سوداء واستخدمت بعض المجوهرات التي تتناسب مع إطلالاتها ، وظهرت وهي تستمتع بوقتها في إحدى الحفلات، ونشرت صور مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.



وكتبت ريهام على الصور : "بتمنى لكل الناس عام جميل مليء بالفرحة"



يشارك في بطولة مسلسل توابع ريهام حجاج ، أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وتجسّد ريهام حجاج ، خلال أحداث المسلسل شخصية إنفلونسر متخصصة في علم النفس، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.