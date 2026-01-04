قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فعل نستهين به وهو عند الله عظيم.. احذره

فعل نستهين به وهو عند الله عظيم
فعل نستهين به وهو عند الله عظيم
شيماء جمال

كشف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك عن فعل نستهين به لكنه عظيم.

وقال: استهَنَّا بعظيمٍ؛ فقد أرشدنا سيدنا النبي ﷺ وعلّمنا وأوصانا، فقال فيما أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه»: «كفى بالمرء كذبًا أن يُحدِّثَ بكل ما سمع»… ثم استهَنَّا.

ونحن في عصرنا نُحدِّث بكل ما نسمع؛ نسمع شِبرًا فيخرج منا ذراع، ونُكمِل من أذهاننا من غير بيّنة!

وتابع: ماذا ستفعل أمام الله يوم القيامة؛ وقد اغتبتَ هذا، وافتريتَ على ذاك، من غير قصدٍ ولا التفات؟ لأنك تسمع فتتكلم… ثم تزيد.

ثم يقول ﷺ: «إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

ويأخذ ﷺ بلسانه ويقول: «كُفَّ عليك هذا».

فيقول الصحابي: أوَإِنَّا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟

فيقول ﷺ: «وهل يَكُبُّ الناسَ في النار إلا حصائدُ ألسنتهم؟»

ونوه ان الفرصة متاحة قبل الفوت وقبل الموت: علِّق قلبك بالله، وانظر ماذا ستقول له يوم القيامة؛ فإنه يعلم السر وأخفى، وستشهدُ علينا ألسنتُنا وجلودُنا وأيدينا وأرجلُنا.

في سياق اخر.. قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك إن اللهُ عزَّ وجلَّ خلق لنا الحياةَ مِنّةً منه، فجمّلها وزيّنها، واستضافنا فيها فأكرمنا وأحيانا ورزقنا وهدانا؛ فهي هبةٌ ربانيةٌ ومنحةٌ صمدانية.

وتابع: وقد أرشدنا سبحانه كيف نتعامل معها وكيف نتمتع بها، وما الذي يصلح دنيانا، وكيف نضعها وأولوياتها؛ فأمر ونهى وبيّن لنا في كتابه وسنة سيدنا رسول الله ﷺ حتى لا ننسى نصيبنا منها، وأمرنا بالتأمل والتفكر، وجعل ذلك من سمات عباد الرحمن الذين يذكرون الله كثيرًا.

وأضاف: وجاء دستور ذلك جامعًا في قوله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ﴾ (القصص: 77).

ونوه ان المسلم يحب الحياة حبًّا حقيقيًّا: يعرف قيمتها ومِنّةَ الله عليه بها، ويتمتع بها في حدودها، دون أن يجعلها قمة اهتمامه فتَحجبه عن الله؛ لأن التعلّق بالدنيا هو الوَهَن، وقد فسّره النبي ﷺ بقوله: «حبُّ الدنيا وكراهيةُ الموت» (أبو داود). أما حب الحياة بهذا الميزان فينزع الوهن من القلب، ولا يلهي عن حب الحياة الآخرة؛ فهي الحقيقة والخلود، وفيها نرجو رضا الله والجنة والوقاية من العذاب والغضب.

وأشار إلى أن المسلم يحب الحياة، وليس المفسد هو الذي يحب الحياة؛ فالمفسد إنما يحب الشهوات: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ…﴾ (آل عمران: 14). وربنا سبحانه يأمرنا بالنية الصالحة والإخلاص في كل ما نفعل لأنفسنا وأهلنا ولكل من حولنا: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ﴾ (غافر: 14). وقال ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات…» (البخاري ومسلم)، وقال: «حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك» (البخاري ومسلم)، وقال: «وفي بُضع أحدكم صدقة…» (مسلم).

وقد أمرنا الله أن نتمتع بالحلال دون إسراف: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ (الأعراف: 31)، ثم بيّن أن زينته وطيبات رزقه ليست محرّمة على المؤمنين: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ…﴾ (الأعراف: 32). فلا يلبس المؤمن الحق بالباطل، ولا يُدلِّس على الناس بأن المسلم يكره الحياة؛ بل يراها مِنّةً من الله فيحبها لحب الله، لكنه يكره الفساد لأن الله لا يحب المفسدين.

فالمسلم يحب الحياة لأنه لا يجد حجابًا بينه وبين ربه؛ يتمتع بنصيبه من الدنيا وبطيباتها في حلّها كما أمره الله، ثم يجعل تصرفه لله: يفعل لله ويترك لله ويقوم لله ويقعد لله، فقلبه معلق بالله دائمًا. وتمسّك بالآية الدستور وسِر عليها: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ﴾. ﴿وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾. ﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾. ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾؛ ولا تطع المفسدين، ولا تعدُ عيناك عن المؤمنين. واجعل لك وِردًا من الذكر والخير: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الجمعة: 10)، ﴿وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (الحج: 77).

وقد فرض الله علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، وليس كالإسلام دينٌ علّق قلوب أتباعه بربهم؛ وفي الصلاة أمرنا ربنا بالقراءة والركوع والسجود، وأمرنا أن نبتعد عن الفاحشة والمنكر، وأن نلهج بذكره، وأن نفعل الخير كله.

فالحمد لله على نعمة الإسلام التي منحها لنا من غير حولٍ ولا قوة، ونجانا بها؛ وأول كلمة في الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ كلمة جامعة تعبّر عن منهج المسلم في الحياة: فالحمد لله على نعمة الإسلام. 

علي جمعة القيامة التحدث بكل ما نسمع حصائد الألسنة النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

محمد صلاح

بالتردد.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

البرلمان العربي

البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني

اليوم العالمي للغة "برايل"

اليوم العالمي للغة "برايل".. تمكين للمكفوفين وجسر نحو المعرفة والمساواة

زاهى حواس

مؤسسة زاهى حواس: المرشدون السياحيون سفراء فوق العادة

بالصور

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر

تحذير: الجوع الشديد مؤشر على 4 أمراض.. تعرّف عليها

الجوع
الجوع
الجوع

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو
مادورو
مادورو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد