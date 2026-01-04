إصابات بالاختناق خلال مواجهات للفلسطينيين مع الاحتلال بمخيم العروب

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب، شمال الخليل.



وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، وإطلاقها قنابل الغاز السام.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، شمال الخليل، واحتجزت عددا من الشبان.



وفي السياق، هاجم مستعمرون، منزلًا في قرية بورين، جنوب نابلس.



وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن مُستعمرين هاجموا منزل المواطن هشام الزبن على أطراف القرية، ورشقوه بالحجارة ما أدى لتحطم نوافذه، قبل أن يتصدى لهم الأهالي، دون أن يبلغ عن إصابات.



وكانت مجموعة من المستعمرين قد هاجمت في وقت سابق من مساء أمس عدة منازل في بلدة بيتا، جنوب نابلس.