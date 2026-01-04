قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

صاحبة يوم للستات وخلطة فوزية..من هي السيناريست الراحلة هناء عطية

رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
أ ش أ

أعلنت ابنة الكاتبة والسيناريست المصرية هناء عطية وفاة والدتها، بعد صراع مع المرض، لتفقد الساحة الثقافية والسينمائية المصرية واحدة من الأصوات الأدبية المميزة والتي قدمت أعمالًا تركت أثرًا واضحًا في الأدب والسينما معًا.


تخرجت هناء عطية من معهد السينما قسم السيناريو عام 1988، لتبدأ مسيرة إبداعية اتسمت بالتنوع والعمق، وكتبت عددًا من الروايات التي لاقت اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا، وكان من أبرزها "يوم للستات" و"خلطة فوزية"، اللتان تحوّلتا لاحقًا إلى أفلام سينمائية، وعبّرتا عن انشغالها الدائم بقضايا المرأة والهامش الاجتماعي.


كما قدّمت هناء عطية مجموعة من الأعمال الأدبية التي رسّخت حضورها ككاتبة تمتلك صوتًا خاصًا، من بينها "شرفات قريبة"، "هي وخادمتها"، "مطر هادئ"، و"تمارين السورد".


وعلى المستوى الشخصي، كانت الراحلة متزوجة من الناقد السينمائي محسن ويفي، وشكّل هذا الارتباط مساحة حوار وتفاعل بين الأدب والنقد والسينما. 


برحيل هناء عطية، يخسر المشهد الثقافي المصري مبدعة آمنت بالكلمة وقدرتها على إحداث أثر حقيقي، فيما تبقى أعمالها شاهدًا على تجربة إبداعية صادقة ومتماسكة.

