استجابة سريعة بالتعامل الفوري مع كسر خط مياه أمام مجمع المدارس بمدينة مرسى مطروح

وجه اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح، فى استجابة فورية بسرعة التعامل مع كسر خط مياه الشرب أمام المنطقة الأزهرية بشارع الريفية بمدينة مرسي مطروح، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

حيث تم رفع تجمعات المياه من أمام مجمع المدارس للتيسير علي أبنائنا الطلبة بمنطقة المدارس.

كما تم تمهيد الطرق بلودر مجلس المدينة و إبلاغ شركة مياه الشرب بكسر خط المياه حتى تم الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة الشيء لأصله.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مسجد عبد الله بن مسعود بقرية شماس بمدينة برانى،بحضور الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والأستاذ عاصم الزغبى رئيس مركز ومدينة برانى ونواب رئيس المدينة وعدد من عمد ومشايخ برانى.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن أعمال إحلال وإنشاء مسجد عبد الله بن مسعود على مساحة 345م2 بتكلفة 2 مليون ونصف بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح.

وحرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال افتتاح المسجد على الإستماع لمطالب الأهالي بقرية شماس مؤكدا على تلبيتها بما ييسر على الأهالي مع حرصه على التواصل المستمر معهم

واستعرض الأهالي عدد من المطالب منها استكمال إجراءات إنشاء مدرسة بالقرية بعد معاينة الموقع المقترح لتستوعب مزيد الطلاب حرصا على تعليم أبناء القرية والتخفيف عنهم الانتقال لمسافات بعيدة .

وفي مجال مياه الشرب أكد محافظ مطروح أنه جار معاينة خط شبكة المياه القديم ببرانى ومدى صلاحيته لتيسير وصول المياه من خلاله وتقليل الاحتياج لسيارات نقل المياه ، مع انتقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح الأسبوع القادم للوقوف على كافة مشكلات المياه في مدن غرب المحافظة وطرح الحلول المناسبة لها لتحسين الخدمة و للتيسير على المواطنين .

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأبناء برانى بالافتتاحات الجديدة مع مزيد من افتتاح المشروعات الجديدة لخدمة أهالي المدينة وقراها.