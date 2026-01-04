قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جراحة دقيقة لطفلة 7 سنوات بمستشفى المنصورة.. لحظات تحبس الأنفاس

عبدالصمد ماهر

نجح الفريق الطبي بمستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات.  

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الإجراء الطبي عبارة عن تركيب أنابيب صدرية لفك الضغط القاتل عن الرئتين والقلب لطفلة عمرها 7 سنوات، حيث كانت حالتها حرجة للغاية إثر سقوطها على الرقبة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة، وتبين إصابتها بكسر في القصبة الهوائية نتج عنه تسريب هوائي شديد تحت الجلد بكامل الجسم، مع استرواح هوائي ضاغط على الرئتين وتجمع هوائي حول القلب، ما أدى لهبوط حاد في العلامات الحيوية وتوقف وشيك لعضلة القلب.


 تم التدخل الفوري

وأضافت أنه تم التدخل الفوري، حيث تم تركيب أنابيب صدرية لفك الضغط عن الرئتين والقلب في اللحظات الأخيرة، مع إجراء إنعاش قلبي رئوي ناجح.

واختتمت وزارة الصحة والسكان قائلة: “استعادت الحالة وعيها بالكامل، وتم استكمال العلاجات اللازمة، وخرجت الحالة من العناية المركزة”.

أبطال في غرفة العمليات 


 

مستشفي المنصورة الرئتين الضغط الرقبة

طريقة عمل الكوكيز
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
يارا السكري
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
