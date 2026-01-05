قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية: الأجهزة التعويضية المصنعة محليا خطوة لدعم ذوي الإعاقة ودمجهم مجتمعيا

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة
أميرة خلف

أعلنت النائبة إيرين سعيد، الفائزة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أنها تعتزم طرح ملف تفعيل القانون الخاص بالمجلس القومي لذوي الإعاقة بالبرلمان الجديد .

و اوضحت" سعيد " في تصريحات لـ” صدى البلد” أن الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة المصنعة محليًا لا ترقى للمستوى المطلوب مقارنة بالمستوردة، داعية إلى وضع معايير واضحة للجودة والتكلفة لضمان استفادة المستحقين.


كما لفتت عضو النواب إلى وجود الكثير من المشكلات المتعلقة بكارت الخدمات المتكاملة وعدم متابعة الحالات بما يتوافق مع تطور الإعاقة، مطالبة بتحسين منظومة الدعم لضمان وصوله لمن يستحقه فعليًا.

كما أشارت عضو النواب إلى أن بعض الوظائف التي يشغلها ذوو الإعاقة تشهد أزمة في صرف الرواتب، حيث يتقاضون مبالغ تخالف ما هو منصوص عليه في الأوراق الرسمية، مشيرة إلى أن هناك خطة جادة للعمل على تصحيح هذه التجاوزات وحماية حقوق ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية والخاصة على حد سواء.

