على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
محافظات

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية بنات الأزهر بمرسى مطروح

خلال متابعة الامتحانات
ايمن محمود

انطلقت صباح اليوم "الأحد" امتحانات الفصل الدراسي الأول، بكلية البنات الأزهرية بمرسى مطروح، للعام الجامعي 2025 / 2026.

واطمئن كل من، الدكتور وليد خليفة  عميد الكلية  والدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لشئون البنات، والدكتور السيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، على توافر الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والانضباط.

وأشار الدكتور وليد خليفة، إلى متابعة الاستعدادات  لانطلاق الامتحانات، حيث تم الإعلان عن جداول الامتحانات وأماكن اللجان، والانتهاء من تجهيز قاعات الامتحان بما يحقق راحة الطالبات، ويعكس مكانة جامعة الأزهر الشريف ورسالتها التعليمية.

كما تفقد  الدكتور وليد خليفة عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومدير الكلية صباح اليوم،  لجان الامتحانات للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، والوقوف على مدى توافر الأجواء المناسبة للطالبات داخل اللجان، .

و أشاد عميد الكلية بحسن التنظيم، والتزام الطالبات بالتعليمات والضوابط الامتحانية، مثمنًا الجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري بالكلية.

وأوضح عميد الكلية أن إجمالي عدد طالبات الكلية هذا العام يبلغ 141 طالبة ، منهم في شعبة الشريعة الإسلامية 66 طالبة، وشعبة أصول الدين 35 طالبة، وشعبة اللغة العربية 40 طالبة.

ووجه الدكتور وليد خليفة عميد الكلية، الشكر للواء  خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب  نائب محافظ مطروح، وذلك لدعمهما المتواصل للعملية التعليمية بالكلية، وحرصهما الدائم على توفير سبل الأمن والراحة والاستقرار داخل الكلية، بما يهيئ المناخ المناسب للطالبات لأداء الامتحانات في أجواء يسودها الاطمئنان والانضباط، ويُسهم في انتظام سير العملية التعليمية على الوجه الأمثل.

وأكد على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات مما يعكس وعي الطالبات بمسؤولياتهن الأكاديمية، ويسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن الانضباط داخل اللجان يمثل قيمة تربوية أصيلة تُرسّخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتُعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالبة الأزهرية.

واهاب بالطالبات ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، والتعاون مع المراقبين، متمنية لهن دوام التوفيق والنجاح

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، و الدكتور رمضان عبد الله الصاوي نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور مصطفى عبد الغني نائب رئيس الجامعة لشئون البنات، والدكتور السيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، بضرورة توفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات في مناخ يسوده الهدوء والانضباط.

طريقة عمل الكوكيز
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
يارا السكري
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
