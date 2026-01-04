«الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر المُلغاة بالبحيرة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، للإعلان عن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الـ19 الملغاة قد أُجريت داخل مصر يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الماضي، وذلك بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أُغلق باب التصويت في لجان الاقتراع بمختلف المحافظات عقب انتهاء المدة القانونية المحددة للتصويت.

ويرصد موقع صدى البلد في السطور التالية نتائج جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظة البحيرة بعد اعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وجاءت كالتالي:

محافظة البحيرة

الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

سناء برغش

طه الشهاوي

محمود الجندي

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص

أحمد العرجاوي

محمود حبيب

الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

أحمد سعيد أبو عمر

عماد العنيمي