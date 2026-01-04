قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 9
أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين
مأساة الشاب أحمد مجدي وعنف الزوجات |جارة الضحية: توفي بعد الطعنة بـ 6دقائق
مصر وبنين .. الاتحاد البنيني يُشعل المُواجهة برسائل تحدٍ للفراعنة
جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: علم المواريث ثابت بالأدلة القطعية والتزامه ضمانة للعدل والتراحم الأسري

مفتي الجمهورية: علم المواريث ثابت بالأدلة القطعية والتزامه ضمانة للعدل والتراحم الأسري
مفتي الجمهورية: علم المواريث ثابت بالأدلة القطعية والتزامه ضمانة للعدل والتراحم الأسري
إيمان طلعت

ألقى فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، كلمة علمية شاملة، وذلك في افتتاح الدورة المتقدمة في علم المواريث للباحثين الشرعيين بدار الإفتاء المصرية، التي نظمتها إدارة التدريب بدار الإفتاء، في سياق الحرص المستمر على الارتقاء بالمستوى العلمي والفقهي للباحثين، وتمكينهم من أدوات الفهم الدقيق لقضايا المواريث، باعتبارها من أدق أبواب الفقه وأشدها اتصالًا بحقوق العباد واستقرار الأسر.

جاء ذلك في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتأهيل الكوادر الشرعية المتخصصة وتعزيز أدوات الاجتهاد المنضبط. 

وفي مستهلِّ كلمته، قال فضيلة مفتي الجمهورية إن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده الواقع المجتمعي من محاولات متعمدة لإثارة اللغط وبث التشكيك والطعن في الثوابت الدينية، مُشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به إدارة التدريب في عقد الدورات النوعية التي تسهم في الارتقاء بالعمل الإفتائي، وتدعم البناء العلمي الأصيل للمتصدر للفتوى.

وأشار فضيلته إلى أن هذه الدورة تسلِّط الضوء على الجوانب الجوهرية لعلم المواريث، باعتباره من أدق العلوم الشرعية وأكثرها ارتباطًا بتحقيق العدل داخل الأسرة، مؤكدًا أن هذا العلم يتميز بثبوته بالأدلة القطعية على نحو لا يتوافر لغيره من العلوم، وأن الخروج عليه يُعد خروجًا عن فرائض الله تعالى التي تقوم على العدل والتراحم وصون المودة بين أفراد الأسرة، مستشهدًا بما تعانيه بعض الأُسر من ضياع للحقوق تحت دعاوى باطلة وممارسات مخالفة لمقاصد الشريعة.

وشدَّد مفتي الجمهورية على أهمية تكليف إدارة التدريب، بالتعاون مع إدارة "حوار" بدار الإفتاء، بعقد دورات متخصصة تُعنى بمواجهة مشكلات المجتمع، مؤكدًا أن هذه الدورات تستهدف تفكيك الشبهات وتفنيد الحجج الباطلة على أسس شرعية وعقلية منهجية تعيد ضبط الوعي وتحمي المجتمع.

وفي السياق ذاته، أوضح فضيلته أن دور دار الإفتاء لا يقتصر على عقد الدورات التدريبية فحسب، بل يمتد إلى إعداد دراسات وبحوث علمية واقتصادية وقانونية، تجمع بين الرؤية الشرعية والمعالجة العلمية المعاصرة، مشيرًا إلى أن الدار تستقبل بحوثًا ودراسات متخصصة يُحكَّم المتميز منها ويُنشر، بما يسهم في إثراء المكتبة الإفتائية وتعزيز المرجعية العلمية.

ودعا مفتي الجمهورية إلى تعميق التشابك المؤسسي بين إدارة التدريب وإدارة البحوث، من أجل تدريب الباحثين الشرعيين على مهارات البحث العلمي الرصين وَفْقَ مناهج أكاديمية منضبطة، قادرة على إنتاج معرفة موثوقة تتعامل مع القضايا المستجدة بعمق ووعي، مؤكدًا أن تطوير البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في بناء المفتي المعاصر، مؤكدًا ضرورة الانفتاح المنهجي والتكامل المعرفي من خلال التعاون مع العلماء والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، بما يحقق مقاربة شاملة في صناعة الفتوى، ويؤسس لخطاب ديني واعٍ يواكب التحولات المتسارعة ويستجيب لتعقيدات الواقع، لا سيما في القضايا الأُسرية في ظل ارتفاع نِسب الطلاق وما يرتبط بها من أبعاد نفسية واجتماعية.

وحرص فضيلته على التذكير بأنَّ الله سبحانه وتعالى هو أول من تولى الإفتاء، ثم أسند هذا الشرف إلى البشر بدءًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم العلماء من بعده، ومن ثم فإنَّ الباحثين اليوم مطالبون بإحكام أدوات هذا العلم، والإحاطة بأصوله وفروعه، مع الاستفادة من معطيات العصر دون جمود أو انفصال عن الواقع، في إطار عالمية الإسلام وصلاحه لكل زمان ومكان.

وفي ختام كلمته، دعا مفتي الجمهورية إلى الإخلاص في العمل وحسن التوجه، مؤكدًا أن هذه الدورات ليست عملًا ثانويًّا بل ضرورة مُلحَّة لإعداد المفتي والباحث الشرعي القادر على أداء رسالته بكفاءة، وأن هذا الجهد لا يتحقق بجهد فردي، وإنما بتكاتف الجميع، سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يديم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يجمع الجميع على الخير وللخير.

مفتي الجمهورية علم المواريث جهود دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

جائزة ساويرس الثقافية تعلن تفاصيل حفل نسختها الحادية والعشرين

أمريكا تكرر نموذج العراق.. هل الدور على إيران بعد فنزويلا؟| خبير يجيب

أمريكا تكرر نموذج العراق.. هل الدور على إيران بعد فنزويلا؟| خبير يجيب

هل الأربعاء والخميس المقبلان إجازة رسمية؟

هل الأربعاء والخميس المقبلان إجازة رسمية؟

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد