انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة

دعاء الإفطار للصائم في النصف
دعاء الإفطار للصائم في النصف
أحمد سعيد

يعد دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026، فرصة عظيمة لطلب خيري الدنيا والآخرة حيث إن الدعوة الصائم لا ترد فهي من أفضل أوقات استجابة الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم»، ونعرض لكم في السطور التالية أدعية التي يفضل للصائم ترديدها.

دعاء الإفطار للصائم في النصف من رجب 2026

 اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

 اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين».

«اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»

«اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا».

دعاء الصائم ثاني الأيام البيض من شهر رجب

ويفضل للمسلم في دعاء الإفطار أول الأيام البيض من شهر رجب أن يردد أحد الأدعية التالية لطلب خيري الدنيا والآخرة:  

  • اللهم اجعلنا في هذا اليوم من المتقين، ووفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل قلوبنا معلقة بك، وارزقنا الطمأنينة والسكينة.
  • اللهم اجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن تحبهم وتغفر لهم وتعتق رقابهم من النار، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك.
  • اللهم يا واسع الفضل، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع لنا في أرزاقنا، واغمرنا برحمتك، وأكرمنا بلذة القرب منك.
  • اللهم قو إيماننا، وطهر قلوبنا، واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور.
  • اللهم اجبر خواطرنا، واغسل قلوبنا، وانزع منا كل هم وضيق، وارزقنا الراحة والرضا بقضائك، اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تنزله.
  • اللهم اهل علينا الأيام العشر، وادخلها علينا بالأمن واليمن والايمان والسلامة والسلام والإسلام والبر والتقوى والهدى والمغفرة والتوفيق لما تحب وترضى والحفظ مما تسخط غير ضالين ولا مضلين.
  • اللهم اجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار.
  • اللهم إني اسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره ومن سوء المحشر ومن شر يوم الحشر.

دعاء مستجاب للصائمين ثاني أيام البيض لشهر رجب

ويستحب الإكثار من ترديد دعاء الإفطار لمن يرغب في اغتنام ثواب صيام الأيام البيض كاملا وخاصة في أهم أوقات استجابة الدعاء لحظة الإفطار.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا أفطر: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبو داود مرسلًا، وفي حديث آخر عن ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». أخرجه أبوداود والحاكم والبيهقي.

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

دعاء الصائمين 14 شهر رجب 

  • اللهم تقبل صيامي وقيام وصالح أعمالي وتجاوز عن سيئاتي.
  • اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.
  • اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
  • اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعاء الإفطار للصائم دعاء الإفطار دعاء دعاء الإفطار للصائم في النصف من رجب 2026 دعاء الإفطار للصائم في النصف من رجب رجب شهر رجب

