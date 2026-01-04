نتائج انتخابات جولة الإعادة في الـ 19 دائرة الملغاة.. أسماء الفائزين كاملة

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمر صحفي للإعلان عن نتجية جولة الإعادة في الـ 19 دائرة، الملغاة بقرار من الهيئة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وفي بداية المؤتمر الصحفي، تقدم المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر بالعزاء لأسرة شهيدة الواجب، الزميلة سهام صبري الأنصاري، رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية، التي وافتها المنية أثر حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها.

وأضاف الزميلة سهام صبري الأنصاري كانت نموذجا للنزاهة والتفاني في أداء الواجب الوطني، وأدت الأمنة وتركت ورائها سيرة طيبة، وتتابع الهيئة حالة الموظفين الذين أصيبوا في الحادث، ومازالوا تحت الرعاية الطبية.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمرها الصحفي، أن العملية الانتخابية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، خاصة في محافظات صعيد مصر، مؤكدة أن جميع المشاركين كانوا على قدر الحدث وتحلّوا بالمسؤولية الوطنية.

وأوضحت الهيئة أنه عقب الانتهاء من عمليتي الاقتراع والفرز، اجتمع مجلس بحث التظلمات للنظر في الشكاوى المقدمة، حيث تم فحص كشوف الناخبين والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأسفر الاجتماع عن قرار بإبطال التصويت في لجنة 45 بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، مع إخطار اللجان المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يؤثر ذلك على سلامة الدائرة الانتخابية أو نزاهة العملية الانتخابية بتلك اللجان.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه في ضوء ما سبق، تم اعتماد النتائج الرسمية للعملية الانتخابية وفقًا للقانون والضوابط المنظمة.

نتائج جولة الإعادة بالدوائر الـ19بالجيزة

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، منذ قليل، نتيجة جولة الإعادة لانتخابات الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أسفرت عن فوز وليد محمود فوزي على المليجي عن الدائرة الثامنة (إمبابة) بمحافظة الجيزة.

وأُجريت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 محافظات هي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وذلك لاختيار 35 نائبًا لعضوية مجلس النواب 2025.

نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الملغاة بالفيوم

ويرصد موقع صدى البلد في السطور التالية نتائج جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بمحافظة الفيوم بعد اعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وجاءت كالتالي:

الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم

فوز محمد عبدالحفيظ

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي

يوسف الصاوي

علاء جاب الله

نتيجة جولة الإعادة في محافظة سوهاج

ويرصد موقع صدى البلد في السطور التالية نتائج جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظة سوهاج بعد اعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وجاءت كالتالي:

الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج

حازم ذكي حمادي

دياب هريدي

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

شعبان لطفي عبدالغني

زكريا حسان

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

مصطفى مزيرق

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

مصطفى حسين ابراهيم

عمرو أحمد إبرهيم

علاء سليمان مهدلي

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

ياسر نصر عبد الموله

محمود علي عبدالعال

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

فيصل حسن

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام

عبداللطيف جمال

نتيجة جولة الإعادة بمحافظة قنا

كما أعلنت الهيئة نتائج جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظة قنا بعد اعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وجاءت كالتالي:



الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

مصطفى محمود

أحمد عبدالسلام

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

أحمد عبدالله

علي عبدالقادر

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

خالد خلف الله

محمود المنوفي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت

أحمد الدربي

طارق عيسى

كما أعلنت الهيئة، نتائج جولة الإعادة في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظة أسيوط بعد اعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت النتائج كالتالي:

الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

عصام محمود

أحمد حسين جودة

علي معوض

كما أعلنت الهيئة، نتائج جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظة الإسكندرية بعد اعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وجاءت كالتالي:

الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

حازم الريان

كما أعلنت الهيئة، نتائج جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظة البحيرة بعد اعتمادها رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وجاءت كالتالي:

الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور

سناء برغش

طه الشهاوي

محمود الجندي

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص

أحمد العرجاوي

محمود حبيب

الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

أحمد سعيد أبو عمر

عماد العنيمي