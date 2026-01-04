أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..والوطنية للانتخابات توجه رسالة للمصريين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أسعار الذهب لهذا اليوم في السوق المصري وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الذهب حسب العيار:

عيار 18: 5040 جنيها

عيار 21: 5880 جنيها

عيار 24: 6720 جنيها

أسعار الجنيه الذهب:

الجنيه الذهب: 47040 جنيها



أسعار صرف العملات اليوم في السوق المصري.. فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار صرف العملات اليوم في السوق المصري

الدولار الأمريكي

شراء: 47.62 جنيه

بيع: 47.72 جنيه

اليورو

شراء: 55.98 جنيه

بيع: 56.10 جنيه

الجنيه الإسترليني

شراء: 64.12 جنيه

بيع: 64.29 جنيه

الريال السعودي

شراء: 12.69 جنيه

بيع: 12.72 جنيه

شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 4 يناير 2026



رصد برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، حالة الطقس اليوم الأحد 4 يناير 2026، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لتكوّن الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

وأشار البرنامج إلى وجود شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح، من الثالثة حتى العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

أسماء جلال: بحب الطبخ بس مبحبش المطبخ.. ولو اتجوزت هو يغسل مرة وأنا مرة

قالت الفنانة أسماء جلال إنها تحب المطبخ والطهي، وتستمتع بتحضير الطعام، لكنها في المقابل لا تفضل غسيل المواعين، معتبرها من المهام المرهقة التي لا تحب القيام بها.



وخلال حديثها في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب مازحت أسماء جلال بشأن فكرة الزواج، موضحةً أنه في حال ارتباطها، يجب أن يكون هناك تعاون بين الزوجين في الأعمال المنزلية، خاصة غسيل المواعين، بحيث يتم تقاسم المهمة بين الطرفين مرة عليها ومرة عليه،قائلة: في حالة لو طبخت هو يغسل مرة وأنا أغسل مرة.

صدى البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح: مبروك لميس



عرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية نهاد سمير على قناة صدى البلد، مقالا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، بعنوان: «مبروك لميس».

سر فوز الإعلامية لميس الحديدي

فوز الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي بجائزة أفضل مذيعة لعام ٢٠٢٥ هو تكريم أراه مستحقًا لمسيرة مهنية طويلة عنوانها الاجتهاد والصبر والإيمان بقيمة ما تقدمه للناس.

قد تكون شهادتي مجروحة، فهي صديقة غالية وعزيزة منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا،

ولميس التي أعرفها ليست مجرد وجه نراه على الشاشة، بل عقل يعمل باستمرار.

معهد الفلك يوضح تأثيرات ظاهرة الحضيض على الطقس: لا علاقة لها بدرجات الحرارة



كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن ظاهرة الحضيض التي تحدث سنويًا في بداية شهر يناير لا تؤثر على درجات الحرارة ولا تشكل أي خطر على كوكب الأرض، كما يروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي.

تأثيرات ظاهرة الحضيض على الطقس

وأوضح غريب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الأرض تدور حول الشمس في مدار بيضاوي الشكل، ما يجعلها تقترب من الشمس مرة واحدة كل عام، وتحديدًا في يوم 3 يناير.

وفي هذا اليوم، تصل الأرض إلى أقرب نقطة لها من الشمس، على مسافة تقدر بحوالي 147.1 مليون كيلومتر، وهي النقطة التي تعرف علميًا بـ"الحضيض".

تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات



أعلن الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن فكرة تقليص عدد سنوات الدراسة في الجامعات ليست جديدة، بل بدأت تطبيقها في بعض دول أوروبا منذ سنوات، وفقًا لاتفاقية «بولونيا» التي تهدف إلى تقليص مدة الدراسة الجامعية وتوحيد النظام التعليمي بين الدول الأوروبية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أضاف فياض أن مصر بدأت في تبني هذا النظام مؤخرًا، لا سيما بعد إنشاء فروع للجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تطبق معايير عالمية تواكب الأنظمة التعليمية الدولية.



الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري



انطلق المؤتمر الصحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة، من قبل المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وجه القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة للناخبين، قائلا: لا تفرطوا في واحد من أهم الحقوق التي كفلها الدستور والقانون لكم.