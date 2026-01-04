قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الضرائب العقارية: بدأنا تطويرا شاملا يرتكز على التحول الرقمي

أ ش أ

قال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إننا بدأنا فعليا في تنفيذ خطة تطوير شاملة بمنظومة الضرائب العقارية، ورقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، ويجري التجهيز لتشكيل وحدة خاصة بالتحول الرقمي؛ لمتابعة إجراءات الميكنة، مع العمل على تحسين وتحديث المقرات، ورفع كفاءة القدرات البشرية.

صفحة جديدة

جاء ذلك في العدد الأول من المجلة، التي أصدرتها وزارة المالية باسم "صفحة جديدة"، لتوثيق مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، والمواطن أيضا؛ من خلال تسليط الضوء على أولويات وأهداف السياسات المالية، والنتائج المحققة.

وأضاف الصادق، أنه سيتم تفعيل خدمة العملاء عبر "كول سنتر"؛ لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، إلى جانب الإعداد لتجهيز مركز لخدمة كبار العملاء في العاصمة الجديدة؛ لتسهيل سداد المستحقات، والتعامل بشكل أكثر مرونة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مقترح الهيكل الإداري المُحدَّث؛ ليتناسب مع خطة التطوير، لافتا إلى أنه جارِ التخطيط لربط إلكتروني شامل مع الجهات الحكومية المعنية؛ لتبادل البيانات والاستفادة من المعلومات المتاحة بصورة دقيقة.

من جهته، قال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي. تاكس"، إننا نعمل على تنفيذ عملية إعادة هندسة وميكنة منظومة الضرائب العقارية بالكامل؛ لتوفير خدمات إلكترونية متكاملة، تتيح للمواطنين الحصول على جميع إجراءات الضرائب العقارية عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، والذي يتضمن القوانين والإجراءات الخاصة بالضرائب العقارية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن الشركة طورت وأتاحت خدمات الدفع الإلكتروني داخل المأموريات؛ بما يسمح للمواطن بالاستعلام عن المستحقات الضريبية، وسدادها إلكترونيا، ومراجعة الحساب، واستخراج كشف حساب إلكتروني معتمد.

ولفت إلى أنه تم تطوير خدمات "الإقرار الإلكتروني الموحد" لكل أنواع العقارات المبنية، من وحدات سكنية، وغير سكنية (إدارية وتجارية ومحلات ومكاتب ومنشآت تعليمية وخدمية ومنشآت صناعية بترولية وفنادق) وغيرها، والحصول على الإعفاءات الضريبية، وتقديم الطعون إلكترونيا.

الضرائب العقارية وزارة المالية خدمة العملاء

