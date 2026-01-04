تعيين هاني حامد مديرا تنفيذيا للمستشفيات الجامعية بكفر الشيخ

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتعيين الدكتور هاني حامد، مديرًا تنفيذيًا للمستشفيات الجامعية بجامعة كفر الشيخ لمدة ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، هنأ الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور جمال شمس، مدير المستشفى الرئيسي الجامعي، وجميع العاملين بالمستشفى الجامعي، الدكتور هاني حامد بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي بتعيينه مديرًا تنفيذيًا للمستشفيات الجامعية لمدة ثلاث سنوات، راجين له دوام التوفيق والسداد، ومزيدًا من النجاح والتميز.

جدير بالذكر أن الدكتور هاني محمد حامد، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، ومن القيادات المشهود لها بالكفاءة العلمية والطبية والإدارية.