ديني

الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط

حكم دفن النساء مع الرجال
حكم دفن النساء مع الرجال
أحمد سعيد

كشفت دار الإفتاء، عن حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة، مؤكدة أن المأثور شرعًا أن يدفن الرجال في موضع، والنساء في موضع آخر. 

حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر صفحتها على فيسبوك، أن دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان، ولكن لا يجوز شرعًا أن يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

دعاء 15 رجب للميت

“اللهم في شهر رجب ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقهم ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت لهم.. اللهم إني أسألك أن ترحمهم وتوسع قبرورهم وان تجعلها لهم روضة من رياض الجنة واجمعني بهم بجناتك و اجبر قلبي بعدهم.

اللهم ارحم من غابوا غيابًا أبديًا اللهم أبعث لهم نورًا إلى يوم يبعثون

“اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيني و بينها إلا الدعاء”

“اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم واغفر لهم خطاياهم وذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم

اللهم ارحم الذي انقطع عمله وبات وحيدًا اللهم اغفر ذنوبه واجعل الفردوس داره و أذِقه الجنة ونعيمها اللهم اجعل له كنوزًا وبيوتًا في جنتك

اللهم إسقي موتانا من كوثر الجنة

اللهم عطر قبروهم من رائحة الفردوس الأعلى وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين

دعاء 15 رجب للميت قصير

أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وترضى عنه وتسلمه من النار يا رب العالمين.

• اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.


اللهم اجعل عمله الصالح في الدنيا شفيعًا له يوم أن يلقاك.

يا الله.. أنت تعلم أن ميتنا شهد لك بالوحدانية وبأن محمد عبدك ورسولك.

أسألك يا الله أن تغفر له وترحمه وتجمعه في جناتك مع عبادك الصالحين.

اللهمّ بشّره بقولك “كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية.
• اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.
• اللهمّ إنّ رحمتك وسعت كلّ شيء، فارحمه رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه.
• اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابه.

يا الله هو عبدك وليس له من يرحمه سواك فاجعله مُنعمًا في قبره يا رب العالمين.

• اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.


أسألك يا رحيم أن تجعله برفقة النبيين والصديقين والشهداء في جنات النعيم.

أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وتغفر له وأن تربط على قلوب ذويه وأن تلهمهم الصبر والسلوان.

أسألك يا رحيم أن تباعد بين ذنوبه وخطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

- اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

- اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام.

- اللهمّ إنّه كان صائماً لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان.

يا من لا إله إلا أنت، أتوسل إليك أن ترزقه الثبات على الصراط المستقيم.

دعاء للميت أبي

• اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ


دعاء للأموات في قبورهم

اللهمّ اجز الاموات عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.
• اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
• اللهمّ إنّ الاموات نَزَلوا بك وأنت خير منزولٍ به، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غنيٌّ عن عذابههم.
اللهمّ افسح للموتى في قبورهم مدّ بصرهم، وافرش قبورهم من فراش الجنّة.
• اللهمّ آتهم برحمتك ورضاك، وقهِم فتنة القبر وعذابه، وآتهم برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثهم إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.
• اللهمّ احم الموتى تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.
• اللهم آنس وحدتهم، وآنسهم في وحشتهم، وآنسهم في غربتهم، اللهم أنزلهم منزلًا منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، وأنزلهم منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.
• اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.
• اللهم اعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

حكم دفن النساء مع الرجال دفن النساء مع الرجال دار الإفتاء الإفتاء حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة شروط دفن النساء مع الرجال

