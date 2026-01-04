شالها على الهواء| شاهد محمد سامي يخطف مي عمر

استضافت الدُمية أبلة فاهيتا، ببرنامج ليلة فونتستيك، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي، ليكشفا الكثير عن حياتهما الخاصة.



وخطف الثنائي الفني محمد سامي ومي عمر ، الأنظار خلال ظهورهما المشترك في برنامج أبلة فاهيتا، في حلقة اتسمت بالعفوية والمرح.

وقدّمت للجمهور صورة إنسانية دافئة لعلاقتهما بعيدًا عن كواليس التصوير ، وضغوط العمل الفني ولم يكن اللقاء تقليديًا، بل تحوّل إلى مساحة مفتوحة للتلقائية والمشاعر الصادقة، وهو ما انعكس بوضوح على تفاعل الجمهور.

منذ اللحظات الأولى لحلقة محمد سامي ومي عمر مع أبلة فاهيتا، فاجأ محمد سامي الحضور بحركة رومانسية غير متوقعة، حين ظهر وهو يحمل زوجته مي عمر على الهواء، في مشهد أثار ضحكات الإعجاب داخل الاستوديو.



