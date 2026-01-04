وزير الدفاع الفنزويلي يعلن استنفار القوات المسلحة في أنحاء البلاد

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي ، فلاديمير بادرينو لوبيز اليوم الأحد، عن استنفار واسع للقوات المسلحة في أنحاء البلاد لضمان حماية السيادة الوطنية.

وأوضح الوزير أن العملية الأمريكية أسفرت عن مقتل عدد كبير من الفريق الأمني للرئيس نيكولاس مادورو، مؤكداً مطالبة الحكومة الفنزويلية المجتمع الدولي بالتحرك ضد العدوان الأميركي على الأراضي والسيادة والدستور الفنزويلي.





وأضاف وزير الدفاع الفنزويلي: نطالب بالإفراج السريع عن رئيس فنزويلا المختطف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته.





العدوان الأمريكي على فنزويلا





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، تنفيذ عملية عسكرية مفاجئة في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهم خارج البلاد.











ووصف ترامب العملية بأنها ضربة اعتقال منسقة بين القوات الأمريكية وجهات إنفاذ القانون الأمريكية، بما فيها إدارة مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أن مادورو كان مطلوبًا قضائيًا بتهم تتعلق بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.











من جانبها، أعلنت حكومة مادورو حالة الطوارئ الوطنية بعد الهجمات التي استهدفت منشآت مدنية وعسكرية في العاصمة كاراكاس وولايات ميرندا، أراجوا ولا غويارا.











ورفضت الحكومة الفنزويلية وصف واشنطن للعمليات بأنها مكافحة مخدرات واعتبرتها عدوانًا عسكريًا صريحًا.





كما جاءت الهجمات بعد أشهر من التوترات مع واشنطن بسبب اتهامات تهريب المخدرات التي ينفيها مادورو.