قبل فتحه بالاتجاهين.. دور السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر

وصل وفد فلسطيني رفيع المستوى إلى القاهرة، اليوم الأحد، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بتنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، إلى جانب الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة.





وأفاد مصدر فلسطيني بأن الوفد يترأسه نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ومدير الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج، بحسب "سكاي نيوز عربية".





وذكر المصدر أن "دور السلطة الفلسطينية في بداية المرحلة الثانية من الاتفاق سيقتصر على إدارة معبر رفح الحدودي مع مصر، المتوقع فتحه في الاتجاهين منتصف شهر يناير الجاري".





وأضاف أن نحو 200 عنصر أمن فلسطيني من قوات الحرس الرئاسي والاستخبارات وأفراد الدعم الفني واللوجستي سيتواجدون في معبر رفح بملابس مدنية، حيث سيكون عملهم ضمن آليات اتفاق تشغيل المعبر لعام 2005، بوجود قوات رقابة أوروبية وأمنية إسرائيلية "عن بُعد".





وقد استقبل رئيس المخابرات المصرية، الوفد الفلسطيني فور وصوله، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار في الأراضي الفلسطينية وبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية في الضفة الغربية المحتلة.