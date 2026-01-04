نواب التنسيقية الجدد يستلمون الراية من زملائهم القدامى في فصل تشريعي جديد لمجلس النواب

مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، يدخل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مرحلة جديدة من العمل البرلماني، حاملين راية المسؤولية التشريعية والرقابية.

ويضم الجيل الجديد من نواب التنسيقية مزيجًا متوازنًا من نواب يخوضون التجربة البرلمانية للمرة الأولى، إلى جانب نواب سبق لهم العمل تحت القبة، وراكموا خبرات تشريعية ورقابية خلال فصول سابقة، بما يضمن انتقالًا سلسًا للخبرة، واستمرارية في الأداء.

ويدخل نواب التنسيقية البرلمان برؤية واضحة تقوم على العمل الجماعي، والانحياز لقضايا المواطن، ودعم مسار الدولة في بناء تشريعات حديثة تتماشى مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة، مع ممارسة دور رقابي مسؤول يستهدف تصويب المسار وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

ويجسد هذا التشكيل البرلماني مفهوم تسليم الراية بين الأجيال داخل التنسيقية، حيث تتكامل الخبرات مع الطاقات الجديدة، في نموذج سياسي يعكس قدرة التنسيقية على التجديد المستمر، دون التفريط في الخبرة أو الابتعاد عن ثوابت العمل الوطني.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من خلال هذا الحضور البرلماني المتجدد، أنها ليست مجرد كيان سياسي عابر، بل منصة وطنية لصناعة الكوادر، ومدرسة للعمل النيابي قادرة على تقديم نماذج برلمانية تمتلك الأدوات التشريعية والرقابية، وتعمل وفق رؤية مؤسسية منضبطة.

وحرص النائب محمد إسماعيل، منسق تكتل نواب التنسيقية في الفصل التشريعي الثاني، الذي تنتهي مدته خلال أيام، على التواجد والحضور اليوم لاستقبال زملائه النواب الجدد في المجلس بالفصل التشريعي الجديد، في رسالة ولافتة طيبة تعكس روح التعاون والمحبة بين الأعضاء، وانتماءهم لكيان التنسيقية، وأن برلمانًا بمفهوم جديد، وسياسةً بمفهوم جديد، ليست مجرد شعارات، بل واقع تمارسه التنسيقية، حيث أكد أنه سيقدم كل الدعم والتعاون لزملائه.

وأنهى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، إجراءات تسلم كارنيهات عضوية مجلس النواب.