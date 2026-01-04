قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يتفوق على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
أخبار العالم

وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني

وزير الدفاع الفنزويلي
وزير الدفاع الفنزويلي
فرناس حفظي

أكد وزير الدفاع الفنزويلي، الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اختاره الشعب الفنزويلي رئيسا دستوريا، تم اختطافه يوم السبت، مشددا على أن مادورو هو القائد الشرعي لجميع الفنزويليين، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح بادرينو، في بيان تليفزيوني اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الفنزويلية ترفض بشدة هذا الاختطاف، مشيرا إلى أن العملية الأمريكية التي سبقت القبض على مادورو أدت إلى مقتل عدد كبير من أفراد فريقه الأمني، دون الإفصاح عن أرقام دقيقة.


وأضاف الوزير، أن المؤسسة العسكرية تدعم بالكامل مرسوم حالة الاضطراب الخارجي المعلن مسبقًا، مع تفعيل الاستنفار العام في مختلف أنحاء البلاد للحفاظ على السيادة الوطنية.

وأشار بادرينو، إلى بدء القوات المسلحة تفعيل جاهزيتها التشغيلية، ودمج جهود الشعب والجيش والشرطة لمواجهة ما وصفه بالعدوان الإمبريالي، مؤكدا تشكيل كتلة قتالية موحدة للدفاع عن حرية واستقلال البلاد.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع قرار المحكمة العليا بتكليف ديلسي رودريغيز بتولي صلاحيات الرئيس مؤقتًا، داعيًا في ختام بيانه إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته.

وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز الرئيس نيكولاس مادورو الشعب الفنزويلي مادورو

