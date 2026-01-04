وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني

أكد وزير الدفاع الفنزويلي، الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز، أن الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اختاره الشعب الفنزويلي رئيسا دستوريا، تم اختطافه يوم السبت، مشددا على أن مادورو هو القائد الشرعي لجميع الفنزويليين، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأوضح بادرينو، في بيان تليفزيوني اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الفنزويلية ترفض بشدة هذا الاختطاف، مشيرا إلى أن العملية الأمريكية التي سبقت القبض على مادورو أدت إلى مقتل عدد كبير من أفراد فريقه الأمني، دون الإفصاح عن أرقام دقيقة.



وأضاف الوزير، أن المؤسسة العسكرية تدعم بالكامل مرسوم حالة الاضطراب الخارجي المعلن مسبقًا، مع تفعيل الاستنفار العام في مختلف أنحاء البلاد للحفاظ على السيادة الوطنية.

وأشار بادرينو، إلى بدء القوات المسلحة تفعيل جاهزيتها التشغيلية، ودمج جهود الشعب والجيش والشرطة لمواجهة ما وصفه بالعدوان الإمبريالي، مؤكدا تشكيل كتلة قتالية موحدة للدفاع عن حرية واستقلال البلاد.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع قرار المحكمة العليا بتكليف ديلسي رودريغيز بتولي صلاحيات الرئيس مؤقتًا، داعيًا في ختام بيانه إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته.