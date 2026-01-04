لبلبة تتألق في العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة

شهد العرض الخاص لفيلم «جوازة ولا جنازة» حضورًا لافتًا للفنانة الكبيرة لبلبة، التي خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وحضور مميز على السجادة الحمراء، وسط ترحيب واسع من الجمهور وعدسات المصورين.



وأعربت لبلبة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدة أن الفيلم يحمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا مختلفًا، ويعالج عددًا من القضايا بأسلوب خفيف يجمع بين الضحك والرسائل الإنسانية. كما أثنت على فريق العمل وروح التعاون التي سادت خلال التصوير.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي، وسط توقعات بتحقيقه نجاحًا جماهيريًا، خاصة مع الحضور القوي للنجوم الكبار وعلى رأسهم لبلبةفيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.