مستشار ترمب السابق: مادورو امتلك أسلحة كانت تهدد الأمن الأمريكي ونظم تهريب مخدرات

قال الدكتور وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نيكولاس مادورو امتلك أسلحة كانت تهدد الأمن الأمريكي ونظم تهريب مخدرات إلى أمريكا، مضيفا أن ليس العالم كله ضد أو مع الذي حدث.



وأضاف الدكتور وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، الكونجرس الأمريكي أيد قرار ترامب بشأن رئيس فنزويلا، متابعا أن هناك 2 سبب لهذا العمل الأمريكي.

وتابع الدكتور وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن السبب الأول رئيس فنزويلا كان ينظم ارسال مادة مخدرات قاتلة للشباب في أمريكا، والسبب ثاني أنهناك اسلحة تهدد الأمن القومي الأمريكي.

