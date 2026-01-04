قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب حصة الأسمدة.. وزير الزراعة يسير 2 كيلومتر على قدميه لإنصاف مزارع
كأس الأمم الأفريقية| الكاميرون تتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول
رشاوى وتوجيه.. الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى اليوم في الإعادة بـ27 دائرة لـ النواب
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الأخضر الأحد 4 يناير 2026
الصغرى تلامس الصفر على هذه المدينة.. مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا
الوطنية للانتخابات تشكر وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات وقضايا الدولة والنيابة الإدارية
الهلال يهزم ضمك 2-0 ويتصدر الدوري السعودي
جيرونا يفوز على مايوركا بهدفين في الدوري الإسباني
تشكيل إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي
نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور
150 نسخة فقط | إصدار ثلجي لسيارة جيب رانجلر Snow Trace.. وهذا سعرها
المستشار بنداري: انتخابات مجلس النواب الحالية أطول استحقاق تاريخي منذ إنشاء الهيئة قبل 9 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى
د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

قد تبدو الرقائق الإلكترونية، بحجمها المتناهي في الصغر، تفصيلاً تقنياً لا يثير اهتمام القارئ العادي، لكنها في الحقيقة باتت تمثل العمود الفقري للعالم الرقمي الحديث. فأي خلل في إنتاج هذه الرقائق لا ينعكس فقط على أسواق الهواتف والسيارات، بل يمتد ليكشف عمق الاعتماد الإنساني على التكنولوجيا، وهشاشة النظام العالمي الذي بُني على افتراض الاستقرار الدائم للتقدم التقني.
أزمة الرقائق الإلكترونية ليست مجرد أزمة صناعية، بل هي مرآة ثقافية تعكس طبيعة العصر الذي نعيشه؛ عصر السرعة، والاستهلاك، والترابط الشديد بين المجتمعات. لقد اعتاد الإنسان الحديث على وفرة التكنولوجيا، حتى أصبح ينظر إليها كحق مكتسب لا ينقطع. فجاءت الأزمة لتذكّر العالم بأن هذا التقدم ليس مضموناً، وأن الحضارة الرقمية، رغم مظهرها المتين، تقوم على سلاسل إمداد دقيقة وقابلة للانكسار.
فى وجهة نظري، تكشف الأزمة أن العالم، رغم شعاراته عن العولمة والانفتاح، لكنه في جوهره شديد التمركز لا يزال يفتقر إلى رؤية عادلة لتوزيع المعرفة والتكنولوجيا، وهو ما يجعل معظمنا مجرد متلقي لما يقرره القلة القادرة على السيطرة على مفاتيح المستقبل الرقمي. فصناعة الرقائق، التي يعتمد عليها كوكب بأكمله، تتركز في عدد محدود من الدول والشركات. هذا التركز لا يعكس فقط خللاً اقتصادياً، بل يطرح سؤالاً أخلاقياً وثقافياً حول عدالة توزيع المعرفة والتكنولوجيا، وحول من يملك مفاتيح المستقبل ومن يُترك على هامشه.
كما أن التوترات السياسية بين القوى الكبرى، خصوصاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أضفت على الأزمة بعداً حضارياً جديداً. فالصراع هنا لم يعد يدور حول النفط أو الموارد والأراضي، بل حول "العقل الإلكتروني" الذي يشغّل العالم. الرقائق تحولت إلى رمز للسيادة، وإلى أداة قوة ناعمة وخشنة في آن واحد. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى الأزمة بوصفها فصلاً جديداً في تاريخ الصراعات الإنسانية، حيث تتقدّم التكنولوجيا هذه المرة إلى واجهة السياسة، وتصبح الثقافة التقنية جزءاً من الهوية الوطنية.
أما في العالم العربي، فتتخذ الأزمة بعداً ثقافياً أشد عمقاً. فهي لا تكشف فقط عن تبعية اقتصادية، بل عن فجوة معرفية مزمنة. فالمجتمعات التي تستهلك التكنولوجيا دون أن تساهم في إنتاجها تظل دائماً في موقع المتلقي، مهما امتلكت من موارد مالية. أزمة الرقائق أعادت إلى ذهنى سؤالاً لطالما روادنى: هل سنظل مكتفين باستيراد المستقبل، أم سنخوض تحدي صناعته بأيدينا؟
من اللافت للنظر أن الخطاب العام في كثير من مجتمعاتنا لا يزال يتعامل مع التكنولوجيا بوصفها منتجاً جاهزاً، لا منظومة فكرية وعلمية متكاملة. نحتفي بالأجهزة الحديثة، لكننا نغفل الاستثمار في البحث العلمي، وفي بناء الإنسان القادر على الفهم والإبداع. وهنا تكمن المشكلة الثقافية الأعمق إذ لا يمكن لأي أمة أن تضمن لنفسها موقعاً في عالم الغد ما لم تجعل من المعرفة قيمة جوهرية، لا مجرد شعاراً عابراً.
في رأيي، إن أزمة الرقائق تكشف عن هشاشة العلاقة بين الإنسان والآلة. فكلما ازداد اعتمادنا على هذه الشرائح الدقيقة وعلى التكنولوجيا بصفة عامة، ضَعُفَت قدرتنا على العمل خارج هذة المنظومة الرقمية، حتى أن أي انقطاع بسيط في الإمدادات قادر على شل قطاعات حيوية من حياتنا اليومية، من التعليم إلى الصحة والتواصل. هذه الحقيقة تجعلنا نعيد التفكير في مفهوم التقدم نفسه: هل هو تراكم أدوات، أم بناء توازن حقيقي بين ما تمنحه لنا التكنولوجيا وما تحتفظ به قدراتنا الإنسانية على التكيّف والابتكار؟ 
لا يمكن النظر إلى أزمة الرقائق باعتبارها حدثاً عابراً، بل هي إنذار مبكر لعالم بالغ التعقيد. إنّها تذكير بأن الثقافة، في جوهرها، ليست أدباً وفنوناً فقط، بل طريقة تفكير في العلم، وفي الاقتصاد، وفي السلطة. فالأمم التي تنجح في تجاوز هذه الأزمة ليست فقط تلك التي تبني مصانع، بل تلك التي تبني وعياً طويل المدى بقيمة المعرفة والاستقلال التكنولوجي.
في النهاية، قد تنتهي أزمة الرقائق خلال سنوات، وتعود الأسواق إلى الاستقرار، لكن الأسئلة التي أثارتها ستظل قائمة. فهل نتعلم من هذه اللحظة التاريخية؟ أم نعود إلى استهلاك التكنولوجيا بالوتيرة نفسها، حتى أزمة جديدة؟ الجواب، في جوهره، ليست تقنياً فحسب، بل ثقافياً بالدرجة الأولى يتعلق بقدرتنا على إعادة التفكير في علاقتنا بالتكنولوجيا وبالمستقبل الذي نصنعه بأيدينا.


 

الرقائق الإلكترونية الهواتف التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

هناء عطية

مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: منعة الحب

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

المزيد