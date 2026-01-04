قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المؤيد لشاب والسجن 15 عاما لآخرين في خطف طالبة وهتك عرضها بالدقهلية
رئيس الخدمات البيطرية: التطعيم والتعقيم الحل الأمثل لمواجهة كلاب الشوارع
أستاذ قناون دولي: أمريكا تستهدف نفط فنزويلا والتدخل الروسي الصيني الإيراني وارد
شاهد .. المران الأخير لـ منتخب مصر استعداداً لمواجهة بنين غداً
الكاميرون بهزم جنوب إفريقيا وبتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في يناير
ليلة فونطاستيك على MBC مصر.. أجواء كوميدية ورسائل حب متبادلة تجمع مي عمر ومحمد سامي
قائمة سموحة لمواجهة المصري في كأس عاصمة مصر
150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا
حافظ على شباب دماغك في خطوات بسيطة.. احرص عليها
هاني رمزي: والدتي تبرعت بكل ما تملكه من ذهب قبل وفاتها للمحتاجين
الوطنية للانتخابات: إجراء انتخابات البرلمان على مدى 99 يوما يعكس استقرار الدولة ورسوخ أركانها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تظاهرة في أمريكا للتنديد بالعمل العسكري ضد فنزويلا .. فيديو

محمد شحتة

عرضت قناة اكسترا نيوز، مشاهد من تظاهرة في أمريكا للتنديد بالعمل العسكري ضد فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو هو وزوجته.

ورفع المتظاهرون لافتات مختلفة تحمل عبارات تعلن رفضهم الهجوم الذي تم على فنزويلا.

لحظة تجهيز الجيش الأمريكي لهجوم فنزويلا

كما عرضت قناة اكسترا نيوز، مشاهد من استعدادات الجيش الأمريكي قبل مهاجمة فنزويلا لاعتقال رئيسها نيكولاس مادورو ومعه زوجته من عقر داره.

كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عملية واشنطن لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته بدأت بهجوم إلكتروني تسبب في انقطاع الكهرباء في كاراكاس.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على العملية، "في فنزويلا نفسها، بدأت العملية بهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من كاراكاس، ما أغرق المدينة في ظلام دامس، وسمح للطائرات والطائرات المسيّرة والمروحيات بالاقتراب دون رصد".

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

ارشيفيه

المزاح القاتل.. السجن 7 سنوات لشاب أنهى حياة صديقه بالدقهلية

اسعاف ارشيفيه

إصابة سائق في انقلاب شاحنة حاصلات زراعية على طريق شرق العوينات

القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالبحيرة

القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بالبحيرة

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: حين يصير العِلمُ سكينةً.. ثمانون عامًا من حكمةٍ تصون الوئام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاوبوي بيستعرض عضلاته

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: أزمة الرقائق الإلكترونية.. حين تكشف التكنولوجيا هشاشة العالم الحديث

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسة والاقتصاد لعام 2026 في العالم ومصر

