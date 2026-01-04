تظاهرة في أمريكا للتنديد بالعمل العسكري ضد فنزويلا .. فيديو

عرضت قناة اكسترا نيوز، مشاهد من تظاهرة في أمريكا للتنديد بالعمل العسكري ضد فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو هو وزوجته.

ورفع المتظاهرون لافتات مختلفة تحمل عبارات تعلن رفضهم الهجوم الذي تم على فنزويلا.

لحظة تجهيز الجيش الأمريكي لهجوم فنزويلا

كما عرضت قناة اكسترا نيوز، مشاهد من استعدادات الجيش الأمريكي قبل مهاجمة فنزويلا لاعتقال رئيسها نيكولاس مادورو ومعه زوجته من عقر داره.

كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عملية واشنطن لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته بدأت بهجوم إلكتروني تسبب في انقطاع الكهرباء في كاراكاس.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على العملية، "في فنزويلا نفسها، بدأت العملية بهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من كاراكاس، ما أغرق المدينة في ظلام دامس، وسمح للطائرات والطائرات المسيّرة والمروحيات بالاقتراب دون رصد".