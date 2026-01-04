قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نورهان تكشف تفاصيل زواجها القسري في سن مبكرة: ماكنتش فاهمة اللي بيحصل

نورهان
نورهان
محمد البدوي

كشفت نورهان عن تفاصيل مؤلمة في حياتها، موضحة أنها تزوجت منذ 15 عامًا من ابن عمها، في زواج تم داخل إطار العائلة وتحت مبرر أنهما «أبناء عم ولحم واحد»، وهو ما أدى في النهاية إلى وصولها إلى وضع صعب نفسيًا واجتماعيًا.

اتخاذ قرار زواجها

وقالت نورهان، خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد وتقدمه الإعلامية نهال طايل، إن والدها كان متوفيًا منذ فترة طويلة، ولم تكن تراه، مشيرة إلى أنها كانت صغيرة في السن وقت اتخاذ قرار زواجها، ولم تكن تدرك أبعاده أو نتائجه.


وأضافت أنها عندما كبرت، روت لها والدتها ما حدث خلال فترة طفولتها، مؤكدة أنها تزوجت وهي في المرحلة الإعدادية، دون وعي أو اختيار حقيقي، لافتة إلى أن ما جرى تم فرضه عليها داخل نطاق العائلة.

 التنازل عن حقوق أبنائها

وأوضحت نورهان أنها خرجت من منزل والدها مع والدتها وإخوتها في ظروف قاسية، حيث تم تقييدهم، كما تعرضت والدتها للاعتداء من جانب أعمامها بسبب رفضها التنازل عن حقوق أبنائها، والدفاع عنهم في مواجهة ضغوط العائلة.

إعادة فرض الأمر

وأشارت إلى أنه بعد مرور 14 عامًا، عاد عمها ونجله مرة أخرى لطلب يدها، في محاولة لإعادة فرض الأمر ذاته، وهو ما دفعها إلى الحديث علنًا عن قصتها، وكشف ما تعرضت له من ضغوط وانتهاكات داخل إطار العائلة.

مخاطر الزواج القسري

وأكدت نورهان أن سرد تجربتها يأتي بهدف تسليط الضوء على مخاطر الزواج القسري وزواج القاصرات، وما يترتب عليه من آثار نفسية واجتماعية ممتدة، داعية إلى زيادة الوعي المجتمعي لحماية الأطفال والفتيات من ممارسات مماثلة.

تفاصيل نهال طايل الزواج القسري زواج القاصرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

العريس

اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يُتابع مع التعليم انتظام سير الامتحانات ويناقش جهود ونتائج أكثر من 300 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري

محافظة دمياط

تنفيذ ضوابط سلامة الغذاء وتنسيق الجهود بين الجهات الرقابية على الأغذية بدمياط

محافظة دمياط

بعد شكاوى المواطنين..حملة نظافة مكبرة بالعنانية بدمياط

بالصور

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد