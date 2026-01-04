بالمجان.. تقديم 2358 خدمة طبية خلال قافلة شاملة بكفر الشيخ| صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الزعفران بمركز الحامول، ضمن مبادرة "جايين لأهالينا" لتوفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

جاءت هذه القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

أشرف على القافلة الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد الغباشي مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة، والدكتور مجدي شنح منسق القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.

صرح وكيل الوزارة أن القافلة قد ضمت 10 عيادات طبية تخصصية شملت 9 تخصصات وهي:الباطنة – الأطفال – الجراحة العامة – الجلدية – النساء – تنظيم الأسرة - الأسنان – العظام - الرمد ).

وأشار إلى أنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1346 مواطنًا خلال يومي عمل القافلة، إلى جانب إجراء 205 تحاليل طبية ما بين تحاليل الدم والطفيليات، و29 أشعة تشخيصية (عادية وسونار)، فضلًا عن إقامة ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 585 مواطنًا، تناولت موضوعات التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها.

وفي سياق متصل، في إطار مبادرة "100 مليون صحة" و"افحص واطمئن"، تم خلال القافلة إجراء 172 فحصًا طبيًا لـ 86 مواطنًا للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، فضلاً عن تحويل 21 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.