مفاجأة لمواليد برج القوس في 2026

هاجر هانئ

برج القوس يبدأ من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر، وأكدت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج أن عام 2026  سنة القيادة والثقة بالنفس لمواليد برج القوس.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، لـ صدى البلد، عن أبرز توقعات مواليد برج القوس خلال عام 2026.

توقعات برج القوس 2026توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي


إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:
من آول العام ستشعر بالرغبة في التجديد وكسر الروتين وسيضفي ذلك على حياتك الزوجية حيوية ومذاقا جديدا. ابتداءً من شهر يوليو.. ستتخلص من ضغوط وتجد أرضية مشتركة تجمعك بالطرف الآخر. قد يشهد عام 2026 بالنسبة لبعض مواليد القوس فرص لحَمْل غير متوقع، أو عرض زواج.
- إذا كنت غير مرتبط:
قد ترغب هذا العام في الارتباط.. هذا سيمنحك فرصة للعثور على الحب. ستكون نهاية عام 2026 مناسبة بشكل خاص لظهور شعور جديد واعد بالتطور.

توقعات برج القوس على الصعيد المهني والمالي


عام 2026 يُمثل بداية دورة التنفيذ والهيكلة وتحويل الأفكار لواقع، خاصةً إذا كنت تفكر في إنشاء مشروع. عموما، في العام الجديد تقع على عاتقك مسؤولية تنظيم أعمالك وإجراءاتك بفعالية. بالنسبة لبعض مواليد القوس.. يمكنهم تعزيز مكانتهم. هناك احتمال كبير أن تكتسب في الأشهر القادمة استقلالية وثقة بالنفس، وأن تُوكل إليك مهام أو مسؤوليات إضافية. في عام 2026، قد ترتقي في المناصب وتثبت نفسك في مجالك.  
في الأمور المالية.. هذا العام سيسمح لك باستعادة السيطرة على وضعك المالي وتنظيمه بشكل أفضل. ستُولي اهتمامًا أكبر لنفقاتك، وستسعى لتوفير المال تحسبًا لأي طارئ.

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي


من أول عام 2026.. تشعر بتحسّن واضح في مزاجك. مع مرور الشهور.. ستزداد تفاؤلًا، وتشعر بمزيد من الراحة والرغبة في الضحك والاستمتاع بوقتك. ستعود إلى طبيعتك، وستكون مفعمًا بالطاقة، فقط ابتداء من 25 أبريل: عليك بتقوية مناعتك.
 

