إطلاق أضخم مشروع لاكتشاف ورعاية المواهب الكروية بدمياط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور محمد فوزي، عن تدشين مشروعها الرياضي الأكبر “تلعب كورة؟؟”، والذي يعد أول منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل ورعاية المواهب الكروية على مستوى المحافظة خلال الفترة من 2025 حتى 2028.

حيث يأتى ذلك فى إطار منهجية المحافظة واستراتيجيتها نحو اكتشاف ورعاية الموهبين ،

وفي هذا الصدد ،سيتم اكتشاف جيل جديد من اللاعبين الموهوبين من سن 8 إلى 14 عامًا تمهيدًا لتأهيلهم وتسويقهم والحاق المتميزين منهم ببرنامج كابيتانو مصر الذي يستهدف مواليد 2011-2012.

ويتضمن البرنامج إنشاء 5 مراكز تدريب إقليمية بالمحافظة وهم: مركز التنمية الشبابية بفارسكور، مركز التنمية الشبابية بكفر سعد، مركز التنمية الشبابية بدمياط، مركز شباب كفر المياسرة، نادي رأس البر الرياضي وسيتم بدء التدريبات بداية من الأسبوع القادم على أن سيتم الاختبارات أيام ٢٧ يناير و ٢٨يناير ٢٠٢٦ بالقرية الأولمبية نادي دمياط رأس البر

مع إحضار ملف طبي لكل لاعب يشمل الآتي:

- كشف باطنة وقلب وصدرية

- ⁠تخطيط القلب الكهربائي ECG

- ⁠موجات صوتية على القلب

- ⁠قياس ضغط الدم

- ⁠تقييم القدرة التنفسية

- ⁠فحوصات مختبرية تشمل "صورة دم، مستوى الكوليسترول والسكر، إنزيمات القلب TRIPONIN CK CKMB.

- ⁠على ان يكون الكشف في احد المستشفيات الحكومية او القوات المسلحة، والشرطة، او مراكز الطب الرياضي

للاشتراك سجل بياناتك على الرابط التالي

https://forms.office.com/r/6MQh2PQNuv