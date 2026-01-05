تعرف على الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بدمياط



ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الاجتماع التنسيقي المُنعقد اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ،بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور أيمن أبو بيه المستشار الهندسي بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء، والمهندس ناصر هاشم المنسق العام بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء، و ممثلى القطاعات المختلفة و الجهتين المُنفذة " جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط " و الاستشارية " دار الهندسة " و لجنة حياة كريمة بالمحافظة..

وشهد الاجتماع استعراض نسب الإنجاز بالمشروعات التى تم تنفيذها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، تزامنًا مع انتهاء هذه المرحلة، وذلك باجمالى عدد المشروعات 588 مشروع ، تم نهو عدد 548 مشروع بنسبة إنجاز تصل إلى 95%.

و على هذا الصعيد،، اطلع " المحافظ " على موقف التنفيذ بمشروعات الطرق سواء الرئيسية أو الفرعية ، و الصرف الصحي و الصحة ، و بحث كافة المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ، و ذلك لوضع حلول واضحة لتخطيها ، لنهو المشروعات.

كما ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " الخطط الزمنية لنهو المشروعات بالقطاعات المطروحة خلال الاجتماع و تحديد مواعيد الاستلام خلال الشهر الحالى بالتنسيق مع الجهة الاستشارية ، وأكد " محافظ دمياط " على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية خلال التنفيذ والجداول الزمنية المحددة، موجهًا بالدفع بالخطوات التنفيذية وإجراءات الاستلام ، ووجه كذلك بالالتزام بالتشغيل الفعلى بمنظومة الصرف الصحي كاملة من محطات معالجة ورفع وشبكات ، لضمان تقديم خدمة متكاملة.

وفى سياق متصل،، أكد " الدكتور أيمن الشهابى " على متابعة المحافظة بشكل دورى لملف مبادرة " حياة كريمة "، لتحقيق مستهدفات المبادرة لتطوير الريف المصري و تغطيته بكافة الخدمات ، و تحسين جودة الحياة لأهالي القرى ، بما يتوافق مع رؤى الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن مركز كفر سعد يشمل حالياً قرى نموذجية ، تم تنفيذ كافة الخدمات بها ويجري السير فى هذا النهج بباقى القرى .