بسبب الشبورة المائية.. تأخير امتحانات كلية الهندسة ببنها لمدة نصف ساعة

أعلنت كلية الهندسة ببنها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " تأخير الامتحانات للطلاب لمدة نصف ساعة بسبب الشبورة المائية.



وقالت الكلية نظرا للشبورة الكثيفة تبدأ امتحانات اليوم الاثنين ٥ يناير الساعة العاشرة بدلا من التاسعة والنصف.



وشهدت الطرق السريعة بمحافظة القليوبية، شبورة مائية كثيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، دون أن تؤثر سلبًا على انتظام الحركة المرورية، حيث سارت المركبات بصورة طبيعية مع التزام قائديها بالحذر.



وسادت أجواء شديدة البرودة على مختلف أنحاء المحافظة، تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، في ظل موجة طقس بارد تشهدها المنطقة، مع استمرار المتابعة المرورية والأمنية لضمان سلامة المواطنين على الطرق.

تحذيرات السائقين

وفي هذا السياق، ناشدت إدارة مرور القليوبية، قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المرورية، خاصة مع الشبورة المائية وانخفاض مستوى الرؤية.

وأكدت الإدارة أهمية الالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافات آمنة بين السيارات لتفادي الانزلاق أو التصادم، وعدم تخطي المركبات الأخرى أثناء السير، مع الالتزام بالحارة الوسطى قدر الإمكان، والاسترشاد بالخطوط الأرضية للطريق.

كما شددت على ضرورة زيادة مسافات الأمان بين السيارات، ومنع التوقف المفاجئ أو الوقوف على نهر الطريق، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار قائدي المركبات الآخرين بوجود السيارة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع وقوع الحوادث.