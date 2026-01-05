الحكومة الفرنسية تعلن عدم موافقتها على طريقة إزاحة مادورو عن الحكم في فنزويلا

أعلنت الحكومة الفرنسية عدم موافقتها على طريقة إزاحة مادورو عن الحكم في فنزويلا.

كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أنها تؤيد عقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن الدولي بشأن العمل العسكري الأمريكي ضد فنزويلا، وتدعم المجلس فيما يخص أداء دوره على النحو الواجب وفقا لمسئولياته.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي، حسبما أوردت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، إن بكين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل التمسك بميثاق الأمم المتحدة والدفاع عن الحد الأدنى من الأخلاق الدولية وحماية العدالة الدولية.



وقد أعلن مجلس الأمن أنه سيعقد اجتماعا طارئا اليوم بشأن العملية الأمريكية ضد فنزويلا، وذلك عقب الهجمات الأمريكية في فنزويلا التي نفذت أمس الأول السبت.