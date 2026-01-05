واين روني يكشف عن المدرب الأنسب لتدريب تشيلسي

كشف واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن اسم المدرب الأنسب من وجهة نظره لخلافة إنزو ماريسكا في تدريب تشيلسي الانجليزي.

ويرى واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، أن ليام روسينيور الأنسب لتولي المسؤولية في تشيلسي وقال إن الإنجليزي استحق الفرصة بعد أن أثبت نفسه كمدرب.

ويُعتبر روزينيور، الذي كان مساعدا لروني في ديربي كاونتي ويتولى حاليا تدريب فريق ستراسبورج في الدوري الفرنسي، المرشح الأبرز لخلافة إنزو ماريسكا بعد أن غادر الإيطالي ستامفورد بريدج الأسبوع الماضي.

وقال روني لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": “كان ليام مهما جدا بالنسبة لي، لقد كان مذهلاً في قدراته التدريبية.”

وأضاف: "كنت في الغالب المدير المسؤول عن اللاعبين وكل شيء، لكنني تعلمت منه الكثير من هذه الناحية، لقد قام بعمل رائع بشكل عام".

كان روزينيور، البالغ من العمر 41 عامًا، قد درب سابقًا هال سيتي قبل انضمامه إلى ستراسبورج في يوليو 2024، وقاد النادي الفرنسي إلى المركز السابع في الدوري الفرنسي.

وواصل روني: “إذا ذهب إلى تشيلسي، فلن يخيب الآمال، لقد كان ينتظر فرصة كهذه، إذا لم تقبلها الآن، فلن تقبلها أبدا، لقد أتمّ فترة تدريبه، وقد بذل جهده للوصول إلى تلك الوظيفة.”

ومن المقرر أن يواجه فريق تشيلسي، صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، فريق فولهام يوم الأربعاء المقبل.