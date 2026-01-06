قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ80.. محطات في حياة الإمام المُجدد رمز الوسطية والسلام
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21
بعد وفاة 7 أشخاص.. ضبط مدير مركز لعلاج الإدمان ببنها
لا يقلل من زملائه.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تصريح محمد صلاح
برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026: ساعد زميلك في العمل
عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال
بسبب تقرير 2025.. زيلينسكي: تغييرات في السلك الدبلوماسي لأزكرانيا
تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة
عقب تقديمهم بلاغا ضد نقيب المهن الموسيقية.. عبد الباقي وأبوالمجد وعاطف أمام يحذرون مجلس النقابة
التعرف على جثمانين من ضحايا حريق مركز علاج الإدمان ببنها.. والاستماع لأقوال الناجين
تطبيق إنستاباي.. حدود السحب وكيفية التحويل بين الحسابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026: قيادة مشروع قصير

الدلو
الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 

التواصل سهل؛ فالمتابعة البسيطة تحوّل المحادثات العابرة إلى علاقات مثمرة. في المنزل، تحلَّ بالصبر والمرح. التجارب الصغيرة ترشدك في خياراتك المستقبلية وتفتح أمامك آفاقًا جديدة.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 كن صادقًا ولطيفًا في التعبير عن مشاعرك البسيطة؛ فهذا يمنع تفاقم المشاكل الصغيرة، رسالة لطيفة في منتصف النهار ستُعزز علاقتكما، ثق بالإيماءات الودية والاستماع بصبر. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

كن مستعدًا لشرح الفوائد بأسلوب واضح. تجنب تعقيد الخطوات؛ فالخطة الواضحة والمختصرة هي الأفضل. إذا كان الاجتماع متوترًا، فاعرض الحقائق بهدوء ولطف، قد تؤدي النتائج الصغيرة والملموسة الآن إلى مسؤولية جديدة أو فرصة لقيادة مشروع قصير. 

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

 قد يعاني بعض الذين يعانون من مشاكل في القلب من مضاعفات، وسيحتاجون إلى رعاية طبية ستكون هناك مشاكل مرتبطة بالجلد والأسنان. يجب على كبار السن توخي الحذر عند استخدام الأرضيات المبللة. 

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

قد تجد نفسك أيضًا متورطًا في نزاع عقاري في بداية اليوم، على رجال الأعمال توخي الحذر عند توقيع صفقات جديدة اليوم.

برج الدلو حظك اليوم توقعات الابراج الدلو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

مجلس النواب

برلمان 2026.. من هم الـ5% المعينون بمجلس النواب ؟

ترشيحاتنا

النفط الفنزويلي

توقعات بزيادة إمدادات النفط الفنزويلية تضغط على الأسعار عالميا

وزير خارجية البحرين

وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيره اليوناني علاقات التعاون ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي: 200 جندي شاركوا في غارة فنزويلا

بالصور

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟
ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

المزيد