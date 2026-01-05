إلهام الفضالة تؤدي مناسك العمرة.. صور

شاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جمهورها صورًا أثناء تأديتها مناسك العمرة، وذلك بعد براءتها من تهمة بث أخبار كاذبة في قضية أمن دولة.

وظهرت إلهام الفضالة في الصور وهي مرتدية ملابس الإحرام عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يارب لك الحمد على تمام النعمة وعظيم كرمك ولطفك."

وكانت النجمة الكويتية إلهام الفضالة قد حرصت على توجيه رسالة شكر الى زوجها الفنان شهاب جوهر بعد وقوفه بجانبها ودعمها في محنتها الأخيرة.

ونشرت إلهام صورة لزوجها وعلقت قائلة: "هذا الرجل يعجز الكلام عن وصفه، شفت رجولته بمواقف مرت عليّ لكن بالموقف الأخير اللي حصل معي عرفت قدري عند هالرجل وعرفت معزّتي وغلاي كل الظهر والسند والحنان والألم والفرح اللي نتقاسمه".

وأضافت: "كان حمل وهمّ كبير على ظهره، شال همّي وهمّ بناتي وأمي وبيتي. كبر 20 سنة حبيبي بأيام مرت كالسواد بعينه، الحمد لله على البلاء، الحمد لله على وجود هالرجل بحياتي.

واختتمت: شكراً لك على كل شيء والله لا يحرمني منك يا رب".