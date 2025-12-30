قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام الفضالة عن زوجها: شفت رجولته بأيام مرت كالسواد بعينه وعرفت قدري

إلهام الفضالة
إلهام الفضالة
ميرنا محمود

حرصت النجمة الكويتية  إلهام الفضالة   على توجيه رسالة شكر الى زوجها الفنان شهاب جوهر بعد وقوفه بجانبها ودعمها في محنتها الأخيرة.

 ونشرت إلهام صورة لزوجها و علقت قائلة: "هذا الرجل يعجز الكلام عن وصفه، شفت رجولته بمواقف مرت عليّ لكن بالموقف الأخير اللي حصل معي عرفت قدري عند هالرجل وعرفت معزّتي وغلاي كل الظهر والسند والحنان والألم والفرح اللي نتقاسمه".

وأضافت: "كان حمل وهمّ كبير على ظهره، شال همّي وهمّ بناتي وأمي وبيتي. كبر 20 سنة حبيبي بأيام مرت كالسواد بعينه، الحمد لله على البلاء، الحمد لله على وجود هالرجل بحياتي. 

و اختتمت :شكراً لك على كل شيء والله لا يحرمني منك يا رب".

طمأنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها على صحتها، بفيديو، نشرته عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وأكدت خلاله أن صحتها تتحسن.

وقالت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة،: "كل يوم تجدون أعراضا جديدة، تُسبب تَعبًا في الصدر بشكل كبير، وتعبا عاما وشديدا، لدرجة أنني لا أستطيع وصف شعور الألم الذي يصيبني".

وأضافت،: "لكن اليوم الحمد لله أصبحت بحالة أفضل، والدكتور أيضا طمأنني، أشكر الجميع على الاتصال والسؤال، تليفوني لا يهدأ على مدار اليوم، والورود في كل مكان، أشكر الجميع".

شهاب جوهر إلهام الفضالة النجمه الكويتيه ازمه إلهام الفضالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد انتهاء التقييمات|المدارس تعلن استمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. متى يحصل المستأجر على شقة بديلة؟

ظواهر فلكية

عام السماء المدهشة.. 2026 يحمل كسوفات نادرة وزخات شهب استثنائية

رونالدو و نيمار

وسامة تتجاوز المستطيل الأخضر.. قائمة أوسم 5 نجوم كرة قدم في 2025

بالصور

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

المزيد