إلهام الفضالة عن زوجها: شفت رجولته بأيام مرت كالسواد بعينه وعرفت قدري

حرصت النجمة الكويتية إلهام الفضالة على توجيه رسالة شكر الى زوجها الفنان شهاب جوهر بعد وقوفه بجانبها ودعمها في محنتها الأخيرة.

ونشرت إلهام صورة لزوجها و علقت قائلة: "هذا الرجل يعجز الكلام عن وصفه، شفت رجولته بمواقف مرت عليّ لكن بالموقف الأخير اللي حصل معي عرفت قدري عند هالرجل وعرفت معزّتي وغلاي كل الظهر والسند والحنان والألم والفرح اللي نتقاسمه".

وأضافت: "كان حمل وهمّ كبير على ظهره، شال همّي وهمّ بناتي وأمي وبيتي. كبر 20 سنة حبيبي بأيام مرت كالسواد بعينه، الحمد لله على البلاء، الحمد لله على وجود هالرجل بحياتي.

و اختتمت :شكراً لك على كل شيء والله لا يحرمني منك يا رب".

طمأنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها على صحتها، بفيديو، نشرته عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وأكدت خلاله أن صحتها تتحسن.

وقالت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة،: "كل يوم تجدون أعراضا جديدة، تُسبب تَعبًا في الصدر بشكل كبير، وتعبا عاما وشديدا، لدرجة أنني لا أستطيع وصف شعور الألم الذي يصيبني".

وأضافت،: "لكن اليوم الحمد لله أصبحت بحالة أفضل، والدكتور أيضا طمأنني، أشكر الجميع على الاتصال والسؤال، تليفوني لا يهدأ على مدار اليوم، والورود في كل مكان، أشكر الجميع".