محافظات

تعرف على أعمال لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي


ترأس  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،اجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، المُنعقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديرى مديريتى الإسكان و المالية و الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة .

هذا وقد تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المطروحة خلال جلسة الاجتماع، وذلك لاستصدار قرارات بشأنها فى ضوء اللوائح والقوانين المُنظمة لذلك ، وناقش " محافظ دمياط " كذلك معايير التسكين للحالات الملحة والأسر الأشد احتياجًا،  بوحدات إسكان الأولى بالرعاية " الإيواء " ، و التى ستتم وفقًا لدراسات كل حالة، وعلى هذا الصعيد،، وجه " المحافظ " بضرورة التنسيق مع مديريتى العمل والتضامن الاجتماعي، لتنفيذ ورش تأهيل لتلك الأسر و توفير فرص عمل لهم مما يوفر دخل شهرى ثابت ، و وجه أيضًا بالتنسيق مع مديرية الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي لهم بشكل دائم وذلك لكون وحدات الإيواء سكن مؤقت ، مؤكدًا أن المحافظة تسعى إلى تقديم الدعم والرعاية الكاملة للفئات الأولى بالرعاية من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات الفاعلة.

و فى سياق متصل ،، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " على سرعة تقديم حصر كامل بوحدات الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة ، سواء الخالية او التى تم تسكينها وتحديد المستحقين من عدمه ، و إعداد حصر بقوائم الانتظار للحالات أيضًا على مستوى المحافظة،  وذلك لبدء اتخاذ إجراءات التسكين للمستحقين .

وشهد الاجتماع كذلك بحث عدد آخر من الملفات الخاصة بالصندوق و ذلك لإعداد دراسات بشأنها بين كافة الجهات المعنية.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي شيماء الصديق

