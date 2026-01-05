رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وتصحيح الأخطاء أولوية

أكد حمادة الشربيني، رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب، أن تأهل المنتخب الوطني بعد الفوز على منتخب بنين يمثل خطوة إيجابية في مشوار البطولة، موجهًا التهنئة للشعب المصري على هذا الانتصار، ومشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا أكبر من أجل استكمال المشوار بنجاح.

وقال الشربيني، في تصريحات هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، إن لاعبي المنتخب واجهوا مباراة صعبة، خاصة أن بعض التفاصيل خلال اللقاء جعلت المواجهة أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الفريق كان بإمكانه حسم المباراة بشكل أسهل.

وأوضح رئيس البعثة أن الجهاز الفني يدرك تمامًا الجوانب التي تحتاج إلى معالجة، مؤكدًا أن العمل سيتواصل خلال الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء، سواء على المستوى الفني أو في استغلال الفرص أمام المرمى.

وأضاف أن الأهم في الوقت الحالي هو الحفاظ على حالة التركيز والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون، مع الاستفادة من الدروس التي قدمتها مباراة بنين، مشددًا على أن كل مباراة في الأدوار الإقصائية تحمل تحديات مختلفة وتتطلب جاهزية كاملة.

وأشار الشربيني إلى أن الجهاز الفني واللاعبين يسعون لتقديم أداء أكثر فاعلية في اللقاءات المقبلة، مؤكدًا أن تحسين استغلال الفرص سيكون أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق الفوز والوصول إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقة الجهاز الفني في قدرات اللاعبين، معربًا عن أمله في أن يواصل المنتخب تحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى الدور نصف النهائي، استجابة لطموحات الجماهير المصرية التي تساند الفريق بقوة في مشواره القاري.