إيفلين متي: تطوير الاتصالات ركيزة أساسية لدعم الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف تطوير صناعة الاتصالات تعكس إدراك الدولة العميق لدور هذا القطاع الحيوي في دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

وقالت متي في تصريح لـ" صدى البلد إن التوسع في خدمات الجيل الخامس وتحديث البنية التحتية للاتصالات يمثلان عاملًا حاسمًا في تمكين المصانع من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتحول إلى التصنيع الذكي، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتج المصري وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

فتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تحسين خدمات الاتصالات، خاصة في المناطق الصناعية، يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية، ويدعم توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، ويُسهم في ربط سلاسل الإمداد والإنتاج بشكل أكثر كفاءة، بما يخدم أهداف الدولة في التوسع في التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشددت النائبة إيفلين متي على أن البرلمان يدعم بقوة التوجهات الرئاسية لتطوير قطاع الاتصالات، مؤكدة أن هذا الملف لا يقتصر على كونه تطورًا خدميًا، بل يمثل دعامة رئيسية لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.