قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد
زيزو: طموحنا الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا
إصابة وكيل وزارة التموين بالقليوبية في حادث سير على الطريق الإقليمي
سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
سهير المرشدي: اتربيت في جامع.. وتربية الدين الوسطي حببتني في الفن| فيديو
سهير المرشدي: الفن جوهرة.. وبمارس رقابة ذاتية على نفسي.. فيديو
الغندور: أقوى منتخب في أمم أفريقيا هو المنتخب النيجيري
محمد صلاح رفقة ياسر إبراهيم ومروان عطية بعد الفوز على بنين| شاهد
بهاء أبو شقة لـ صدى البلد: أتقدم غدا بأوراق ترشحي لرئاسة حزب الوفد
رئيس بعثة منتخب مصر: الفوز على بنين خطوة مهمة.. وسنعمل على تصحيح الأخطاء قبل ربع النهائي
تصريح مفاجئ من محمد صلاح بشأن حظوظ المنتخب في أمم افريقيا
هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إيفلين متي: تطوير الاتصالات ركيزة أساسية لدعم الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري

النائبة إيفلين متي
النائبة إيفلين متي
حسن رضوان

أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف تطوير صناعة الاتصالات تعكس إدراك الدولة العميق لدور هذا القطاع الحيوي في دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.

وقالت متي في تصريح لـ" صدى البلد إن التوسع في خدمات الجيل الخامس وتحديث البنية التحتية للاتصالات يمثلان عاملًا حاسمًا في تمكين المصانع من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتحول إلى التصنيع الذكي، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتج المصري وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

فتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية

وأضافت عضو لجنة الصناعة أن تحسين خدمات الاتصالات، خاصة في المناطق الصناعية، يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الصناعية، ويدعم توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، ويُسهم في ربط سلاسل الإمداد والإنتاج بشكل أكثر كفاءة، بما يخدم أهداف الدولة في التوسع في التصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشددت النائبة إيفلين متي على أن البرلمان يدعم بقوة التوجهات الرئاسية لتطوير قطاع الاتصالات، مؤكدة أن هذا الملف لا يقتصر على كونه تطورًا خدميًا، بل يمثل دعامة رئيسية لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير الاتصالات إيفلين متي الصناعة المنتج المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

ضمن حملة مكثفة .. رفع إشغالات مطعم كبدة شهير بالشيخ زايد.. صور

النائب نشأت

نشأت حتة رئيسًا لشعبة صناعة السيارات بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو - آسيوي

صدى البلد

وزير البترول: مستعدون لتقديم الإمكانيات الفنية لدعم قطاع الطاقة بسوريا

بالصور

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل
أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد