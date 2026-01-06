قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بعد وفاة 7 أشخاص.. ضبط مدير مركز لعلاج الإدمان ببنها

إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مدير مركز لعلاج الإدمان بمدينة بنها، والذي نشب حريق كبير به أسفر عنه وفاة 7 أشخاص، وإصابة 4 آخرين بحالات اختناق، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، ونقل المصابين لمستشفي بنها الجامعي، فيما كشفت الأجهزة الأمنية عن تواجد مالك المركز بالخارج منذ فترة.


وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق مشب داخل مصحة لعلاج الإدمان، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بحالات اختناق، وجرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفي بنها التعليمي، والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

بلاغا بالواقعة

 تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمصحة لعلاج الإدمان بمدينة بنها، ووجود وفيات ومصابين.
وانتقال فوري لرجال الحماية المدنية والإسعاف
انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وباشرت الجهات المعنية التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المرضى والمنشآت المحيطة.

